"Нафтогаз" будет публиковать цену на газ для своих бытовых клиентов за 5 дней до начала месяца

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" планирует публиковать цену на газ для своих бытовых потребителей за пять дней до начала месяца поставки.

Об этом сообщил директор компании Максим Рабинович в ходе онлайн-трансляции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Теперь мы будем публиковать цену за пять дней до начала месяца поставки. Это наша ответственность, как поставщика", - сказал Рабинович.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

Цена газа ГПК на август для бытовых потребителей в рамках пакета "Месячный" была обнародована в начале текущего месяца, составив 3,24 грн/кубометр (с НДС, без учета доставки).

Согласно мониторингу энергорегулятора НКРЭКУ, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Население в январе-марте 2020 года потребило 3,59 млрд кубометров газа, что составило треть от валового объема потребления страной (10,86 млрд кубометров) против 4,2 млрд кубометров (11,39 млрд кубометров) – в первом квартале 2019 года.

Ранее глава "ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью Интерфакс-Украина сообщил, что компания планирует занять минимум 20-процентную долю на рынке поставок газа населению.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.