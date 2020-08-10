БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 224 44

Партия битума из Европы впервые в истории доставлена в украинский порт

Партия битума из Европы впервые в истории доставлена в украинский порт

Трейдинговая компания ООО "Кантарелл Украина" закупила в Греции и доставила в порт Очаков (Николаевская область) танкерную партию битума марки 70/100 объемом 3,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг", передает БизнесЦензор.

Производитель битума - греческая перерабатывающая компания Motor Oil Hellas. Битум был доставлен на танкере-битумовозе Starpower (дедвейт - 4,9 тыс. т) из порта Айи-Теодори.

Это первая поставка битума морским транспортом из Европы на рынок Украины.

Выгрузка битума 100 битумовозами заняла 36 часов. Из этих 3,5 тыс. тонн битума будет произведено ориентировочно 60 тысяч тонн асфальта.

Поставка осуществлена по заказу компании Автомагистраль-Юг, которая ведёт строительство и ремонт дорог в 11 областях Украины в рамках программы "Велике будівництво".

По словам директора ООО"Кантарелл Украина" Бекхана Эльмурзаева, поставка из Греции стала возможной благодаря растущим масштабам дорожного строительства и из-за ограниченного предложения импортного битума.

"Мы продолжим поставки из Греции. Эта поставка была пробной для проработки логистики. У нас все получилось" - сказал Эльмурзаев.

ООО"Кантарелл Украина" (LLC Cantarell UA) занимается поставками битума , мазута, сжиженного газа и химических компонентов для дорожного строительства. Компания имеет две перевалочные базы в Киеве и Днепре , владеет ж/д вагонами и парком из 200 битумовозов. Поставляет более 50 тыс. тонн материалов в месяц и является лидером битумного рынка Украины.

Партия битума из Европы впервые в истории доставлена в украинский порт 01

порт (1434) Новини компаній (3640) бітум (22)
+8
То что в мире является обыденным...у нас преподносят как великое достижение...
10.08.2020 19:15 Відповісти
10.08.2020 19:15 Відповісти
+5
ну хоть одна партия проевропейская...
10.08.2020 19:15 Відповісти
10.08.2020 19:15 Відповісти
+5
и ту в асфальт закатают
10.08.2020 20:11 Відповісти
10.08.2020 20:11 Відповісти
ну хоть одна партия проевропейская...
10.08.2020 19:15 Відповісти
10.08.2020 19:15 Відповісти
и ту в асфальт закатают
10.08.2020 20:11 Відповісти
10.08.2020 20:11 Відповісти
То что в мире является обыденным...у нас преподносят как великое достижение...
10.08.2020 19:15 Відповісти
10.08.2020 19:15 Відповісти
Достижение в том, что Хло по-боку.
10.08.2020 19:21 Відповісти
10.08.2020 19:21 Відповісти
В партии битума больше интеллекта, чем в партии вiслюка... Пора менять...
10.08.2020 19:21 Відповісти
10.08.2020 19:21 Відповісти
На битум?
10.08.2020 19:42 Відповісти
10.08.2020 19:42 Відповісти
"Хуже не будет" (с)
10.08.2020 19:43 Відповісти
10.08.2020 19:43 Відповісти
не зарікайся ...
10.08.2020 19:52 Відповісти
10.08.2020 19:52 Відповісти
В знаках препинания и символах копирайта ты, стало быть, не спец...
10.08.2020 19:53 Відповісти
10.08.2020 19:53 Відповісти
А Ашот завез свежие херсонские арбузы...
10.08.2020 19:22 Відповісти
10.08.2020 19:22 Відповісти
из Албании наверное
10.08.2020 19:26 Відповісти
10.08.2020 19:26 Відповісти
чергова перемога зєбидла з дурнуватим ішаком, вже і бітум не можемо виробляти самі.
10.08.2020 19:27 Відповісти
10.08.2020 19:27 Відповісти
Есть еще у Коломоя из Роиси. Но хуже и дороже.
10.08.2020 19:34 Відповісти
10.08.2020 19:34 Відповісти
...Кременчу́цький нафтопереро́бний заво́д - найбільше підприємство з виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 нафтопродуктів в Україні ...належить Коломойському ...це єдине в Україні працююче підприємство галузі ...
10.08.2020 20:03 Відповісти
10.08.2020 20:03 Відповісти
не мешай зелеботам работать. Им сказали толкать мессидж что коломойский битум в россии делает
10.08.2020 20:25 Відповісти
10.08.2020 20:25 Відповісти
Надо полагать, когда начнётся учебный год, в Украину из какого нибудь Мозамбика привезут самую большую партию учебников украинского языка...
10.08.2020 19:28 Відповісти
10.08.2020 19:28 Відповісти
Цукру з Куби
10.08.2020 19:32 Відповісти
10.08.2020 19:32 Відповісти
Тебе б не помешал
10.08.2020 21:11 Відповісти
10.08.2020 21:11 Відповісти
А шо, Бєнін бітум по "Роттердам++++++++++++++++++" вже не такий? Це тіко після дій ФБР у США чи лялька хоче зіскочити з руки ляльковода? А на цей бітум кошти теж з фонду боротьби з коронавірусом виділили?
Боже, стіко питань! Але ж хто на них відповість?
10.08.2020 19:32 Відповісти
10.08.2020 19:32 Відповісти
https://biz.censor.net/user/460870 не ной, машины с Кантарелла выбирают большую часть битума с Бениного НПЗ. И везут на ремонт дорог. Но битум не светлые нефтепродукты, его десятками тысяч тонн на запас не наваришь. Нефть перерабатывается и постепенно варится битум. Ждут погрузки...
ps Чем щир1ше вкра1нець пише на р1дн1й мове тем дебильнее у вас получается комментарий.
10.08.2020 22:38 Відповісти
10.08.2020 22:38 Відповісти
Вже вкотре пересвічуюсь, що під яким би прапорцем не писали "вялікороси" все одно зійдуть до зневаги та образ опонента.
А стосовно "на запас нє наваришь"... Невже в Україні інших проблем немає? Коронавірус подолано, а Степашка просто розводить паніку, промовляючи "у зв'язку з погіршенням ситуації..." Источник: https://censor.net/n3212831
І ті 35 мільярдів, що пішли з фонду боротьби з вірусом на дороги, зовсім не потрібні на розвиток ракетобудування (на який виділили АЖ 700 мільйонів)...
Тай всі території вже деокуповані, так?
То най бітум собі вариться, скільки буде і дороги ремонтуються чи будуються у відповідності до наявності того бітуму, а валюту та гривні на інше, більш потрібне для оборони держави, виділяти... Ось таке моє ІМХО.
11.08.2020 09:35 Відповісти
11.08.2020 09:35 Відповісти
Где-то заплакал Кодомойский с битумом из Роиси...
10.08.2020 19:33 Відповісти
10.08.2020 19:33 Відповісти
А что производит сама Украина ? Скоро щебень будит завозить.
10.08.2020 19:38 Відповісти
10.08.2020 19:38 Відповісти
Эпохальное событие!
10.08.2020 19:42 Відповісти
10.08.2020 19:42 Відповісти
Украинские дороги должны быть построены только из собственного материала - украинского, ибо у Украины для этого есть всё. Поставки стройматериалов из-за границы, тем более битума, это коррупция и работа на чужое государство!
10.08.2020 19:53 Відповісти
10.08.2020 19:53 Відповісти
Битумы бывают разные. Есть битум (по простому смола) который не течет от солнца. У меня на даче в сарае, еще от прежних хозяев лежит такой. Не знаю сколько ему лет, на бумажном мешке видно, что еще совдеповский. Но самое интересное то, что специально ложил на металл и на солнце не становится мягким, только на огне можно его растопить. Вот это битум, я понимаю...
10.08.2020 19:59 Відповісти
10.08.2020 19:59 Відповісти
Мальчик, битум течет от времени а не от солнца. Распакуй и положи его на улице и всё поймешь через несколько лет.
10.08.2020 20:12 Відповісти
10.08.2020 20:12 Відповісти
Сам ты, блин, мальчик. Читать умеешь? Я написал, что на бумажном мешке еще совдеповская маркировка и написано "Сделано в СССР" . Так сколько еще нужно времени, что бы он начал течь на солнце?
10.08.2020 20:30 Відповісти
10.08.2020 20:30 Відповісти
Дубль два для тех у кого особый путь развития - несколько лет. Не нужно писать про то, в чём ты не смыслишь.
10.08.2020 20:54 Відповісти
10.08.2020 20:54 Відповісти
Аааааа, я не прочитал твой ник... Извини...
10.08.2020 21:02 Відповісти
10.08.2020 21:02 Відповісти
чукча не читатель?
10.08.2020 23:47 Відповісти
10.08.2020 23:47 Відповісти
11.08.2020 11:05 Відповісти
11.08.2020 11:05 Відповісти
чергова побьєда ...бітум це майже відход від переробки нафти ...в Україні СІМ ЗАВОДІВ ...працює ОДИН ...
10.08.2020 20:00 Відповісти
10.08.2020 20:00 Відповісти
ну так раздали в свое время ,,эффективным,, владельцам (читай кацапам ) все НПЗ. Ну они их и положили чтобы задавить конкурентов и ввозить уже готовые нефтепродукты из рашки. В Одессе в конце царювання Яныка начали запускать переработку да все и померло. А если б Бене на его полторы тысячи заправок под разными брендами не нужны были нефтепродукты и лкт 13 назад не выкинул бы татарских управляющих с Кременчуга не было б живого завода.
10.08.2020 22:21 Відповісти
10.08.2020 22:21 Відповісти
вместо строительства долговечных бетонных трасс будем и дальше ямы на дорогах латать каждый год и летом водителей грузовиков терроризировать.
10.08.2020 20:23 Відповісти
10.08.2020 20:23 Відповісти
Это, конечно, хорошо, что битум не из параши, НО что, производство битума требует миллиардных вложений? У нас в Украине продаются компактные установки для его производства из сырой нефти. Позор, если смотреть с практической точки зрения
10.08.2020 20:36 Відповісти
10.08.2020 20:36 Відповісти
капец..вы еще щебень из Узбекистана возите....
10.08.2020 20:52 Відповісти
10.08.2020 20:52 Відповісти
вони можуть ...мвф поставив задачу зрівняти з землею всі виробництва ...виконують ...скоро як тридцять років виконують
11.08.2020 09:38 Відповісти
11.08.2020 09:38 Відповісти
заокеанський прохфесор?
11.08.2020 10:11 Відповісти
11.08.2020 10:11 Відповісти
Та надо бы и гвоздей с молотками заказать у греков. Они и тут законодатели в моде на молотки и гвозди.
10.08.2020 22:39 Відповісти
10.08.2020 22:39 Відповісти
вже ...в чайників ...і не один рік
11.08.2020 09:36 Відповісти
11.08.2020 09:36 Відповісти
Впервые!
Раньше сами экспортировали, теперь закупаем - це перемога.
11.08.2020 09:43 Відповісти
11.08.2020 09:43 Відповісти
Сколько нефтеперерабатывающих заводов в Украине действующих?
11.08.2020 11:21 Відповісти
11.08.2020 11:21 Відповісти

