БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
271 0

Количество договоров страхования авто для выезда за границу упало за полгода на 41%

Количество договоров страхования авто для выезда за границу упало за полгода на 41%

Сумма начисленных страховых премий по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-июне 2020 года сократилась на 36,37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 562,18 млн грн.

Согласно данным МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период снизилось на 40,79% – до 296,9 тыс., передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 37,33% – до 9,43 млн евро, тогда как количество оплаченных требований – на 27,96%, до 3,26 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

Автор: 

авто (4197) карантин (2077) страхування (673) страхові компанії (273) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 