Механизм списания долгов за газ гарантирует сохранность 100 тысяч рабочих мест, – Федерация работодателей

Системное решение долгового кризиса, предложенное в законопроекте №3800-1, позволит финансово оздоровить сотни предприятий теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности, и сохранить около 100 тысяч рабочих мест.

Об этом генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев заявил на круглом столе "Долговая кризиса тепловиков: быть или отопительного сезона?", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу РГК.

"Есть комплексное и прозрачное решение проблемы, предложенное авторами законопроекта о списании искусственных долгов за газ. Таким образом, отрасли финансово оздоровятся, что станет первым шагом к улучшению их инвестиционной привлекательности и сохранению рабочих мест – а здесь занято 100 тысяч специалистов", – заявил гендиректор ФРУ.

Ильичев добавил, что Федерация работодателей Украины, вместе с Ассоциациями городов Украины, "Укртеплокомуненерго" и "УкрТЭЦ" предлагают в начале сентября провести общественные слушания законопроекта №3800-1 и ускорить его вынесения на утверждение Верховной Радой.

По данным Федерации работодателей Украины, ассоциаций "Укртеплокоммунэнерго" и "УкрТЭЦ", масштабный долговой кризис спровоцирован дискриминационными регуляторными решениями органов государственной власти, принятыми в течение последних пяти лет.

Так, по состоянию на 1 августа 2020 года взаимные неплатежи за газ между всеми участниками рынка газа превысила 114 млрд грн. Более половины из них приходится на предприятия теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности.

"Сейчас ситуация усугубилась тем, что средства, полученные от населения за оказанные услуги, тут же списывают на погашение долгов за газ. В то время как тарифы на тепло ниже себестоимости, поэтому средств не хватает на ремонты, необходимые перед отопительным периодом. И в это же время "Нафтогаз" выставляет пени и штрафы за прошлые долги – но нам запрещено применять такие санкции к неплательщикам", – пояснил глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

По мнению участников круглого стола, искусственно создана задолженность за газ может дестабилизировать работу теплокоммунэнерго и рынка газа как в случае роста цен на газ, который ожидается с началом отопительного периода, так и в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID19. Они отметили, что нельзя выставлять такие долги за газ для погашения за счет обычных потребителей.

"Украинцы не должны платить из своего кармана за просчеты и ошибки органов власти, из-за которые возникла задолженность", – отметил заместитель директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук.

По результатам круглого стола участники подписали письмо в Верховную Раду, к профильным комитетам парламента с обращением провести в начале сентября публичные общественные слушания и ускорить вынесение законопроекта №3800-1 на утверждение.

Ранее сообщалось, что Ассоциация газового рынка Украины поддержала механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте №3800-1. Было отмечено, что такие меры наряду с утверждением экономически обоснованных тарифов, обеспечат экономическую стабильность как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.