Кличко пообещал возобновить полноценное движение по трассе на Борщаговку 1 сентября

Проезд транспорта по Борщаговскому путепроводу в направлении Кольцевой дороги будет возобновлен через две недели, а полностью завершить ремонт этого объекта планируется к 1 сентября.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы завершаем капитальный ремонт Борщаговского путепровода. И уже через две недели планируем восстановить проезд транспорта в направлении Кольцевой дороги. А 1 сентября – полностью завершим капитальный ремонт этого объекта", – сказал городской голова.

Кличко добавил, что сейчас на путепроводе продолжаются масштабные работы, которые затрудняют движение транспорта.

"До конца этой недели завершат устройства конструкций тротуаров и гидроизоляции автопроезда. А с 17 августа начнут асфальтирование этой части объекта. Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта. Но напомню: мы обновляем объект, который не видел ремонта с 1967 года. И делаем это, не перекрывая движение полностью", – отметил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году обновили линию скоростного трамвая. Для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения.

В мае же этого года дорожники завершили капитальный ремонт первой очереди Борщаговского путепровода. Обновляют не только саму конструкцию, но и подъезды к путепроводу.