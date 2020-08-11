"Укроборонпром" за полгода передал заказчикам 443 единицы техники и вооружений. ИНФОГРАФИКА

Предприятия-участники госконцерна "Укроборонпром" в январе-июне 2020 года передали заказчикам 443 единицы нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники в рамках выполнения государственных контрактов и экспортных договоров.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

В частности, в двух кварталах текущего года заказчики получили 32 единицы новой и 272 единицы отремонтированной бронетехники 6 восстановленных единиц авиационной техники; почти сотню единиц высокоточного оружия и боеприпасов; 42 единицы различных видов радиолокационной техники, радиосвязи и другой специальной техники.

Кроме того, в первом полугодии 2020 судоремонтные предприятия концерна отремонтировали три малых бронированных артиллерийских катера и один десантный.

В итоге, несмотря на особый режим работы, введенный в ГК "Укроборонпром" в марте в ответ на чрезвычайную ситуацию с коронавирусом в Украине, предприятия концерна выполнили 95% производственного плана первого полугодия и реализовали продукции на сумму 12,8 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году за этот же период было реализовано продукции на сумму 12,9 млрд грн.

Бронетанковые предприятия концерна за первые шесть месяцев работы в 2020 году выполнили 99% плана по изготовлению ВВТ и реализовали продукции на сумму 3,3 млрд грн, что в три раза больше объемов прошлого года - в 2019 году было реализовано продукции на 933 млн грн.

Также больше, чем в первом полугодии 2019 года, предприятия концерна реализовали радиолокационной техники и спецпродукции для радиосвязи. Так, в 2019 году было реализовано всех видов этой продукции на 640 млн грн, а в 2020 году - на 700 млн грн.

Объем реализованной продукции авиастроительных предприятий концерна составил 53 млн грн, что почти равно аналогичному периоду 2019 года.

Высокоточного оружия и боеприпасов в первом полугодии 2020 года было реализовано предприятиями "Укроборонпрома" на 24 млн грн, что на 3% больше плана.

В "Укроборонпроме" напомнили, что второй квартал первого полугодия 2020 года предприятия концерна отработали в "особом режиме" - частичном простое или посменной работе с минимальным количеством работников, задействованных в выполнении производственных планов и контрактов.

Кроме национального карантина, на производственные показатели оборонных предприятий концерна в первом полугодии также повлияло утверждения государственного оборонного заказа с задержкой в ​​три месяца, и, соответственно, поздняя контрактная кампания - предприятия оборонпрома начали получать первые авансы по контрактам только в конце апреля. Во-вторых, введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мер привели к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, испытаний, приемо-сдаточных работ, что повлияло на объемы реализованной продукции на экспорт.

В то же время, по итогам первого полугодия "Укроборонпром" получил 14,4 млрд грн чистого дохода, почти так же, как в прошлом году; и 480 млн грн чистой прибыли, что на 7% лучше показателей прошлого года. При этом рентабельность EBITDA увеличилась почти вдвое - до 14% в первом квартале 2020 года по сравнению с 8% за этот же период 2019 года.