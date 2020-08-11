Суд забрал у подчиненных Авакова 10 тысяч гектаров земли на границе с Польшей

Кассационный суд в составе Верховного суда признал недействительным договор ОО "Львовская областная организация физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины" на пользование охотничьими угодьями площадью 10,25 тыс. га.

Соответствующее постановление суд принял 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материала дела, в 2012 году Львовский областной совет предоставил в пользование на 15 лет охотничьему хозяйству "Пограничник" Львовской областной организации ФСО "Динамо" полевые и лесные угодья общей площадью 10,25 тыс. га. Они расположены в пограничной полосе между линией инженерно-технических сооружений и линией государственной границы с Республикой Польша во Львовской области.

После этого общественная организация заключила соглашение с областным управления лесного и охотничьего хозяйства, которое и позволила ей пользование угодьями.

В 2017 году военная прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным решение депутатов и, соответственно, недействительным договоры организации с областным управление лесного хохяйства. Истцами также были Администрация Госпогранслужбы и Мостиский пограничный отряд (в/ч 1494).

В иске было указано, что доступ охотников и рыбаков к угодьям, расположенным в пограничной полосе, приводит к беспрепятственному перемещению лиц, холодного и огнестрельного оружия через границу, фактически делает невозможным полноценный контроль за ней.

В свою очередь, "ЛОО ФСО "Динамо" Украины" утверждало, что истец пропустил срок исковой давности, а Госпогранслужба не имела оформленного права постоянного пользования землей пограничной полосы. А также, что законодательство не запрещает охоту в пограничной полосе.

Однако в августе 2018 года Хозяйственный суд Киева и в следующем году Северный апелляционный хозсуд удовлетворили иски прокуратуры. Эти решения отсутствуют в судебном реестре. Но теперь Кассационный хозсуд подтвердил решения судов предыдущих инстанции.

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В своем постановлении суд указал, что земли в пределах пограничной службы необходимы для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений, пограничных знаков и других объектов и предоставляются в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы. Следовательно, они уже по своей функции относятся к землям обороны и находились в собственности государства через органы исполнительной власти. Поэтому пограничная полоса может быть изменена только областными администрациями по представлению пограничников.

В то же время суд установил, что при выделении охотничьих угодий на границе никакого согласования с пограничниками не было. Также положение о пограничном режиме прямо предусматривает, что охота в полосе местности между линией государственной границы и линией пограничных инженерных сооружений запрещается.

Для того, чтобы этой землей могли распоряжаться депутаты нужно было решение Кабмина, которого Львовский облсовет не получал.

Поэтому Кассационный хозсуд Верховного суда признал решение судов предыдущих инстанций в пользу прокуратуры верными и постановил признать недействительным договор с "ЛОО ФСО "Динамо" Украины" относительно пользования охотничьими угодьями в пограничной полосе.

С весны 2020 года ОО "ЛОО ФСО "Динамо" Украина" возглавляет Василий Виконский, который в сентябре прошлого года был назначен руководителем Нацполиции Львовской области. Среди подписантов львовского общества "Динамо" - бывший руководитель УМВД во Львовской области Дмитрий Загария.

До назначения в Львовскую область Виконский возглавлял Нацполицию Хмельницкой области и до сих пор в госреестре указан руководителем аналогичного ФСО "Динамо" Украина" Хмельницкой области. Эта организация в реестре ОО указана как структура всеукраинского "Физкультурно-спортивное общество "Динамо". На официальном своем сайте территориальным подразделением ФСО "Динамо" называет себя и Львовская областная организация.

Всеукраинское ФСО "Динамо" возглавляет министр внутренних дел Арсен Аваков. В то же время именно через Авакова как министра внутренних дел Кабмин координирует работу Администрации Госпогранслужбы.