Перевалка грузов в украинских портах выросла с начала года на 7%

По итогам января-июля этого года портовые операторы в морских портах Украины обработали 92 млн тонн грузов, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В частности, перевалка экспортных грузов по итогам отчетного периода возросла до 69,5 млн тонн (+ 6,1%), импортных – до 14,3 млн тонн (+7,7%), транзитных – до 6,4 млн тонн (+14%), каботажных – до 1,4 млн тонн (+41,9%).

"Больше всего портами было обработано руды и зерновых грузов – 26,4 млн тонн и 26,3 млн тонн соответственно. Вместе с тем, перевалка руды за 7 месяцев этого года выросла на 43,4%, угля – на 32,2%, подсолнечного масла – на 7,4%, нефти – в 3 раза", – отмечается в сообщении.

Перевалка контейнеров за указанный период достигла отметки в 604,0 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 10,6%.

Как сообщалось, по итогам 2019 года морские порты Укрианы увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (исключая порты, расположенные в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тон.