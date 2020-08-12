НАБУ сообщило о подозрении 5 лицам в деле завладения газом на 730 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило пяти лицам о подозрении в завладении газом НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это - второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года. Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн", - сообщает НАБУ.

Среди подозреваемых:

двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);

бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по заниженным ценам.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных "Нафтогазу" в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск". В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года.

В декабре 2019 года прокуроры САП направили в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас рассмотрение дела находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ" наложен арест.