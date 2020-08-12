Подписанный Зеленским закон об азартных играх создает поле для коррупции, – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразило предостережения в отношении закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как сообщает пресс-служба ведомства, НАПК считает, что подписанный закон несет коррупционные риски, передает БизнесЦензор.

"НАПК подчеркнуло, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", – сказано в сообщении.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр", – подчеркивают в НАПК.

Как отмечается в сообщении, в рамках антикоррупционной экспертизы законопроекта было выявлено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;

широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективных решений ее членов и формирования коррупционных практик;

введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);

основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;

процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

Кроме того, в НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в нем двух взаимоисключающих положений:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Документ подписан с принятой перед голосованием за закон поправкой, согласно которой казино можно открывать не только в отелях категории "пять звезд", а и в гостиницах категории "четыре звезды", а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабмина.

Кроме того, в законе была ошибочно проголосована норма о формировании конкурсной комиссии для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр. Этим, согласно закону, должен заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

Как сообщил советник президента Борис Баум, непосредственно принимавший участие в разработке документа, в подписанный закон еще будут вноситься правки. По словам Баума, также еще не готов и не рассмотрен специальный налоговый закон для рынка. Следовательно, рынок полноценно заработает к концу года, или уже в 2021 году.

"Да, коллизия с комиссией остается, но она неконституционная, мы это потом решим, внесем изменения. И отели категории "4 звезды" для казино тоже остались. Мы оценили все риски и решили, что лучше нам его сейчас подписать и потом поправить, чем потерять весь закон и поступления в бюджет", – сказал Баум.

Подробнее о том, как будет работать новый закон, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры