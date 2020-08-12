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Подписанный Зеленским закон об азартных играх создает поле для коррупции, – НАПК

Подписанный Зеленским закон об азартных играх создает поле для коррупции, – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразило предостережения в отношении закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как сообщает пресс-служба ведомства, НАПК считает, что подписанный закон несет коррупционные риски, передает БизнесЦензор.

"НАПК подчеркнуло, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", – сказано в сообщении.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр", – подчеркивают в НАПК.

Как отмечается в сообщении, в рамках антикоррупционной экспертизы законопроекта было выявлено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;

широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективных решений ее членов и формирования коррупционных практик;

введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);

основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;

процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

Кроме того, в НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в нем двух взаимоисключающих положений:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", – сказано в сообщении.

Читайте также: Рада разблокировала подписание закона об азартных играх

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Документ подписан с принятой перед голосованием за закон поправкой, согласно которой казино можно открывать не только в отелях категории "пять звезд", а и в гостиницах категории "четыре звезды", а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабмина.

Кроме того, в законе была ошибочно проголосована норма о формировании конкурсной комиссии для отбора членов Комиссии по регулированию азартных игр. Этим, согласно закону, должен заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

Как сообщил советник президента Борис Баум, непосредственно принимавший участие в разработке документа, в подписанный закон еще будут вноситься правки. По словам Баума, также еще не готов и не рассмотрен специальный налоговый закон для рынка. Следовательно, рынок полноценно заработает к концу года, или уже в 2021 году.

"Да, коллизия с комиссией остается, но она неконституционная, мы это потом решим, внесем изменения. И отели категории "4 звезды" для казино тоже остались. Мы оценили все риски и решили, что лучше нам его сейчас подписать и потом поправить, чем потерять весь закон и поступления в бюджет", – сказал Баум.

Подробнее о том, как будет работать новый закон, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Автор: 

закон (1494) Зеленський Володимир (2536) казино (140) азартні ігри (197) НАЗК (518)


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Топ коментарі
+8
та сам зеля це одна корупція
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12.08.2020 19:37 Відповісти
+6
так, а для чего, вы думаете, буба его подписывал?!
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12.08.2020 17:19 Відповісти
+3
Теперь шобла бубочки неслабо подзаработает.
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12.08.2020 17:38 Відповісти
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так, а для чего, вы думаете, буба его подписывал?!
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12.08.2020 17:19 Відповісти
Теперь шобла бубочки неслабо подзаработает.
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12.08.2020 17:38 Відповісти
та сам зеля це одна корупція
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12.08.2020 19:37 Відповісти
Поздно всрались...
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12.08.2020 21:05 Відповісти
Зебілам все одно, "какая разница". Ні бігуса, ні лєщєнка ні наєма не чутно.
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12.08.2020 22:56 Відповісти
А что так не понятно было, что зеленых тварей интересуют только игрища, на которых можно ******* лоханутый нарид?
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12.08.2020 23:24 Відповісти
Ещё бы... Зе!ля это и есть коррупция в чистом виде
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13.08.2020 00:14 Відповісти
У нас будь-який закон, підписаний кожним з попередників Зеленського створював поле для корупції, навіть Закон "Про запобігання корупції"...
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13.08.2020 00:59 Відповісти
Подписанный Зеленским закон об азартных играх создает поле для коррупции, – НАПК - Цензор.НЕТ 1515
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13.08.2020 00:59 Відповісти
В общем, дурак выполнил ещё одну предвыборную обицянку.
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13.08.2020 02:47 Відповісти
Какое оно тупое ето зелёное животно
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13.08.2020 05:33 Відповісти
У нас вся страна поле коррупции,все госслужащие, где могут, воруют и берут взятки,исключений нет.
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13.08.2020 09:33 Відповісти
Усе, що підписує Зеля спрямовано на введення схем і утворення потоків. Цей дебіл назбирав довкола себе жуліків і агентів ФСБ, що вони по вашому, можуть пхати йому на підпис?
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13.08.2020 09:37 Відповісти
Молодець,возьми селедку.
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13.08.2020 10:40 Відповісти
Дебіл, ти забув у тексті Пєцю згадати. Тому 10 центів тобі не заплатять!
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13.08.2020 10:44 Відповісти
Возьми еще одну селедку,зомбоящер.
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13.08.2020 14:37 Відповісти
Позич свою, Абирвалг ти наш безцінний...
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13.08.2020 14:56 Відповісти
Можно подумать это было неясно сразу. Парламент дружно проголосовал за коррупцию, президент подписал , а значит будет с чем бороться и есть смысл жизни, да?)
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13.08.2020 10:27 Відповісти
ворье бесится,что от корыта оторвали.статейка- ядерная ложь.
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13.08.2020 10:40 Відповісти
НАПК не хочет с тарифами на газ и электричество разобраться?
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13.08.2020 11:38 Відповісти
ВЕЗДЕ, где выдают разрешение, возможна коррупция.
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13.08.2020 12:05 Відповісти
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11.09.2020 10:25 Відповісти

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