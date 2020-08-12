Власти Киева расширили программу компенсации стоимости жилья для льготных категорий

Киевские власти в рамках программы софинансирования компенсируют до 50% стоимости жилья для льготных категорий киевлян.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30%", - сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участники АТО и членов их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

Лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров.

Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА № 1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".