"Укравтодор" планирует начать строительство новой окружной вокруг Киева в 2021 году

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2020 году намерено начать проектирование новой обходной дороги вокруг Киева (КОД), а в 2021 году - ее строительство.

Об этом говорится в презентации "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным данным, проект предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью около 150 км, которое соединит пять международных трасс. Планируется, что КОД будет состоять из шести участков и соединит автодороги: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

По предварительным расчетам, пиковый трафик на отдельных участках дороги составит более 70 тыс. авто в сутки, а суммарный трафик - более 300 тыс. Кроме того, в рамках проекта планируется построить мост длиной 5,9 км с подходами через Днепр.

Ориентировочная стоимость проекта - 85 млрд грн.

В настоящее время уже объявлен тендер на проектные работы первого участка в 35,2 км между М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса ориентировочной стоимостью 12 млрд грн.

По данным "Укравтодора", полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется через пять-шесть лет при условии стабильного финансирования.

Кроме того, КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.