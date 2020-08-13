"Приватбанк" заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело офшоров Суркисов

Государственный ПриватБанк (Киев) 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда", – сообщила пресс-служба банка.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

Как сообщалось, ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.

Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.