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"Приватбанк" заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело офшоров Суркисов

Государственный ПриватБанк (Киев) 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда", – сообщила пресс-служба банка.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

Как сообщалось, ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.

Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

НАБУ (1553) Суркіс (175) Приватбанк (1788)


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13.08.2020 15:00 Відповісти
суркисы держали деньги в привате имея свой Абанк)) подаренный беней и управляемый менеджментом привата, и на ПО от привата до сих пор работает абанк.. суркисы подстилки в бени и деньги не их.
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13.08.2020 16:51 Відповісти
Фото статьи зачет:два пархатых голубка.
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13.08.2020 18:30 Відповісти
А какой период года отстрел волков разрешен?
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13.08.2020 18:36 Відповісти
Во время эпизоотии бешенства - да хоть каждый день, до последней особи, включая щенят ещё слепых
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13.08.2020 22:42 Відповісти
Тут новость подоспела о том, что вчера сегодня каламою должны были вручить под роспись доки с претензиями американского правосудия, но он успел порешать с местной судьей и та слила заседание. Доки временно «утеряли» и вручить из бене в государстве зеленского чма просто не представляется возможным на сегодняшний день...
То бишь осел оманский укрывает от американского правосудия своего подельника по грабежу и выводу в офшоры средств привата ...
Зробыли всих кретинов разом !
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13.08.2020 22:41 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1217010035328261&id=100010578281118
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13.08.2020 22:44 Відповісти

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