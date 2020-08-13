Авиационные предприятия выведут из "Укроборонпрома" в отдельный холдинг с аэрокосмическими, – вице-премьер

Государственный концерн "Укроборонпром" планируется трансформировать в две управляющие государственные холдинговые компании, сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля на Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы предусматриваем, что трансформация государственного концерна "Укроборонпром" будет заключаться (в том), что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "Аэрокосмические системы Украины", – сказал он.

Он добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут подлежать реформированию. "Там также будет осуществлена корпоратизация. Мфы полагаем, что такая синергия таких двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков", – заявил Уруский.