Экспорт нефтепродуктов из Украины упал на 60%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июле 2020 года сократился на 58,5%, до 136,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (328,6 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок основной экспортной позиции последних лет - мазута. За семь месяцев 2020 года на внешние рынки было отправлено всего 38,1 тыс. тонн против 201,1 тыс. тонн за аналогичный период 2019 года. При этом, в июле 2020 года Кременчугский НПЗ существенно нарастил импорт мазута. Так, за месяц завод отправил 18,7 тыс. тонн ресурса, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 3 тыс. тонн.

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - в январе-июле 2020 года тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 21%, до 40,8 тыс. тонн, и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 29%, до 34,4 тыс. тонн. Это связано с общим снижением переработки на ГПЗ вследствие проведения ремонтных работ.

"Укртатнафта" сохранила экспорт рафината бензольного риформинга на уровне января-июля 2019 года - 27 тыс. тонн. Из которых 16,7 тыс. тонн было экспортировано в Венгрию, 10,3 тыс. тонн - в Литву и Нидерланды.