Одесский морской порт сократил перевалку грузов из-за снижения экспорта зерна

Одесский морской порт за семь месяцев 2020 года перевалил 13,76 млн тонн грузов, что на 174,4 тыс. тонн, или на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию администрации порта, передает БизнесЦензор.

По данным главной диспетчерской Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", из четырех позиций номенклатуры массовых грузов порта – контейнеры, металлопродукция, нефтеналивные и зерновые навалом – первые три находятся в зоне "плюс".

"Лучшую позитивную динамику показывает перевалка проката черных металлов и чугуна – плюс 1 млн тонн. Это почти на 40% превышает результат семи месяцев прошлого года", – отметил главный диспетчер порта Владимир Бахчиванжи.

Также на 14% увеличились, по сравнению с прошлым годом, объемы перевалки наливных грузов и на 3,3% – контейнеров TEU.

Отмечается, что самый массовый груз порта – зерновые навалом – в этом году "не добирает" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 23,6% объемов, три из семи стивидорных компаний порта, оперирующих зерноперегрузочными комплексами, снизили показатели по зерновым.

Ранее сообщалось, что Одесский МТП получил прибыль в 43 млн грн за семь месяцев 2020 года. Прибыль портофлота за январь-июль текущего года составила более 8,5 млн грн.