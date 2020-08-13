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Чешский концерн может вложить 50 миллионов евро в мощности по ремонту поездов на "Южмаше", – ГКАУ

Чешский концерн может вложить 50 миллионов евро в мощности по ремонту поездов на

Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать минимум 50 млн евро для создания новых производственных мощностей на базе "Южмаша".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, передает БизнесЦензор.

"Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей", – сказано в сообщении.

По данным ГКАУ, ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени планируется создать три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом вложений до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов за 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

"Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будет создан авторизованный сервисный центр по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов", – заявляют в Космическом агентстве.

Как сообщалось, ранее Государственное космическое агентство заявило, что южнокорейская группа Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

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Локомотив (5) Чехія (355) Південмаш (57) вагони (667) Держкосмос (86) локомотиви (110)


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