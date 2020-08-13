Чешский концерн может вложить 50 миллионов евро в мощности по ремонту поездов на "Южмаше", – ГКАУ

Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать минимум 50 млн евро для создания новых производственных мощностей на базе "Южмаша".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства, передает БизнесЦензор.

"Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей", – сказано в сообщении.

По данным ГКАУ, ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени планируется создать три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом вложений до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов за 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

"Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будет создан авторизованный сервисный центр по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов", – заявляют в Космическом агентстве.

Как сообщалось, ранее Государственное космическое агентство заявило, что южнокорейская группа Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.