Доля энергии ветра и солнца в глобальной энергетике удвоилась за пять лет, – Bloomberg
Доля ветровой и солнечной энергии в структуре мировой энергетики удвоилась за последние пять лет. Однако до 2030 года развитие "зеленой" энергетики замедлится.
Об этом пишет Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.
В первой половине этого года в большинстве регионов мира на возобновляемые источники пришлось почти 10% генерации электроэнергии. Об этом свидетельствует аналитика британской экологической группы Ember.
В этом году декарбонизация глобальной энергосистемы усилилась, поскольку карантинные ограничения по всему миру привели к снижению спроса на "ископаемую" энергию.
Ember проанализировал генерацию электричества в 48 странах, на которые приходится 83% мировой электроэнергии. Данные исследования показали, что доля ветровой и солнечной энергии в первой половине 2020 года увеличилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом из-за воздействия коронавируса мировой энергетический спрос сократился на 3%.
Одновременно с распространением ветряных турбин и солнечных батарей, доля угля во всем мире снизилась. В некоторых странах, в основном в Западной Европе, уголь практически исключен из производства электроэнергии.
Пять лет назад Китай полагался на самое грязное ископаемое топливо для производства 68% своей электроэнергии. В этом году эта доля упала до 62%, а на возобновляемые источники энергии приходилось 10% всей вырабатываемой электроэнергии. Тем не менее, рост доли возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе идет недостаточно быстро для того, чтобы мир смог достичь своих климатических целей, и энергетический уголь все еще сжигается для получения электроэнергии во многих регионах.
Между тем, к 2030 году потребление угля должно сократиться примерно на 79% по сравнению с прошлогодними уровнями, то есть в течение ближайшего десятилетия снижение должно составлять 13% ежегодно.
Согласно данным BloombergNEF, введение в строй новых ветряных электростанций в ближайшие пять лет будет происходить более или менее равномерным, и это затруднит достижение устойчивых темпов удвоения мощностей возобновляемой энергетики каждые пять лет.
"Нам нужно достичь целевого значения [глобального потепление не более чем] на 1,5 градуса. Очевидно, что мы идем недостаточно быстро. Мы, например, недостаточно быстро сокращаем использование угля", - сказал аналитик Ember Дэйв Джонс.
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Ну начнем с того, что кардинальным для цивилизации есть развитие автономных ядерных источников энергии. И это ТОЛЬКО! оксид трития. Т.е. та же мертвая вода Осириса, которая производилась с помощью пирамид из обычной воды в невиданных масштабах. Ее не просто нужно было много. Очевидно, что цивилизация Египта была по сути хоздвором(подспорьем) для другой цивилизации, которая тритий использовала масштабно.
Этим и объясняется сходство Луны, Ганимеда(тоже повернут только! одной стороной), Фобоса и Деймоса. Имея тритий можно создать источник гравитационного(магнитного) излучения для самой планеты проживания, таким образом ее моделируя ...под себя. Но и не только и схема в храме Дендеры поясняет, что из источников можно создать гравитационную замкнутую петлю...вместе с линзой. Что и было сделано в прошлом...
Кардинально неправильное понимание принципов работы пирамид, непонимание вообще как гравитация спутника влияет на климат планеты приводит к таким грустным выводам о планете, которые мы с вами читаем. И это нам говорят...эксперды!