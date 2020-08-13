Доля энергии ветра и солнца в глобальной энергетике удвоилась за пять лет, – Bloomberg

Доля ветровой и солнечной энергии в структуре мировой энергетики удвоилась за последние пять лет. Однако до 2030 года развитие "зеленой" энергетики замедлится.

Об этом пишет Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В первой половине этого года в большинстве регионов мира на возобновляемые источники пришлось почти 10% генерации электроэнергии. Об этом свидетельствует аналитика британской экологической группы Ember.

В этом году декарбонизация глобальной энергосистемы усилилась, поскольку карантинные ограничения по всему миру привели к снижению спроса на "ископаемую" энергию.

Ember проанализировал генерацию электричества в 48 странах, на которые приходится 83% мировой электроэнергии. Данные исследования показали, что доля ветровой и солнечной энергии в первой половине 2020 года увеличилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом из-за воздействия коронавируса мировой энергетический спрос сократился на 3%.

Одновременно с распространением ветряных турбин и солнечных батарей, доля угля во всем мире снизилась. В некоторых странах, в основном в Западной Европе, уголь практически исключен из производства электроэнергии.

Пять лет назад Китай полагался на самое грязное ископаемое топливо для производства 68% своей электроэнергии. В этом году эта доля упала до 62%, а на возобновляемые источники энергии приходилось 10% всей вырабатываемой электроэнергии. Тем не менее, рост доли возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе идет недостаточно быстро для того, чтобы мир смог достичь своих климатических целей, и энергетический уголь все еще сжигается для получения электроэнергии во многих регионах.

Между тем, к 2030 году потребление угля должно сократиться примерно на 79% по сравнению с прошлогодними уровнями, то есть в течение ближайшего десятилетия снижение должно составлять 13% ежегодно.

Согласно данным BloombergNEF, введение в строй новых ветряных электростанций в ближайшие пять лет будет происходить более или менее равномерным, и это затруднит достижение устойчивых темпов удвоения мощностей возобновляемой энергетики каждые пять лет.

"Нам нужно достичь целевого значения [глобального потепление не более чем] на 1,5 градуса. Очевидно, что мы идем недостаточно быстро. Мы, например, недостаточно быстро сокращаем использование угля", - сказал аналитик Ember Дэйв Джонс.