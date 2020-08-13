Служба здоровья рассчитала расходы на борьбу с COVID-19 исходя из негативного сценария

Национальная служба здоровья Украины рассчитывала расходы на лечение и выявление COVID-19 исходя из негативного сценария

Об этом сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы исходили из анализа опыта распространения COVID-19 и роста заболеваемости в других странах, из динамики, которая есть у нас, а также из возможностей системы здравоохранения по количеству коек, аппаратов ИВЛ и имеющихся специалистов", - сказал Виленский.

Он подчеркнул, что выделение определенных больниц для лечения пациентов с COVID-19 позволило "развести потоки и сконцентрировать ресурс, в том числе и финансовый, в этих больницах".

"Это и есть один из элементов не только эпидемиологической безопасности. Мы разделили потоки и таким образом уменьшили контакт потенциальных больных с большей частью медиков. Кроме того, задача была в том, чтобы больные с COVID-19 не инфицировали других пациентов, которые идут без COVID-19", - сказал он.