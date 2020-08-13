Компании Коломойского выплатили "Укрнафте" 13% пятилетнего долга за нефть на 7,5 миллиарда

Начиная с декабря 2019 года, "Укрнафта" получила уже около 1 млрд грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть в адрес компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами.

Как сообщает пресс-служба "Укрнафты", это произошло в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям с ООО "Техтрейд Групп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд" и ООО "Котлас", передает БизнесЦензор.

В частности, в течение мая - июля 2020 года "Укрнафта" получила от этих компаний 250 млн грн в счет погашения дебиторской задолженности.

В компании напомнили, что утвержденные судами договоры о реструктуризации долга предусматривают его погашение частями в течение 3-6 лет.

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Как сообщалось, "Укрнафта" 13 апреля закончила процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, которым она в 2015 году безоплатно передала около 1 млн тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

В рамках этих мировых соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга – это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений. По оценкам СМИ, таким образом "Укрнафта" отказалась от требований на сумму около 1,74 млрд грн.

Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

Ранее сообщалось, что юридические вопросы в "Укрнафте" курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который среди прочего курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из "Укрнафты" в 2015 году.

Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

Напомним, НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. В то же время "Укрнафта" прекратила платить налоги в госбюджет.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.