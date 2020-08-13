Бывший директор "5 элемента" Порошенко не смог отсудить здание клуба Nivki-hall в Киеве

Хозяйственный суд Киева отказался признать право собственности ООО "Эмблер" на спортивно-развлекательный клуб на проспекте Победы, 84, оставив его в коммунальной собственности.

Об этом свидетельствует решение суда от 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Фирма "Эмблер" в суде заявила, что в 1997-1998 и 2013-2014 годах осуществила неотъемлемые улучшения концертно-театрального зала "Юность", в результате чего увеличена площадь и функциональное назначение здания, и, по сути, создан новый объект.

Суд установил, что в 1994 году КТЗ "Юность" был передан в аренду Организации арендаторов "Парк "Нивки" (далее – ООО "Парк Нивки"), которая в 1997 году передала здание в субаренду компании "Эмблер".

Как свидетельствуют выводы двух судебных экспертов, составленные в 2019-2020 годах, за период субаренды в помещении на проспекте Победы, 84 проводились ремонтно-строительные работы, а также реконструкция, в результате чего площадь здания увеличилась с 1867 кв. м до 2655 кв. м, что является неотъемлемым улучшением недвижимого имущества.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что из выводов экспертов невозможно установить тот факт, что в результате этих улучшений был создан новый объект, то есть невозможно установить обстоятельство, с которым "Эмблер" связывает наличие оснований для признания права собственности на здание.

Суд напоминает, что если в результате улучшений появился новый объект, то у лица, осуществившего улучшения, возникает право на признание права собственности на соответствующую долю имущества. А если создания нового объекта не произошло, то лицо имеет право на возмещение стоимости проведенных улучшений.

В одном в экспертных заключений определена величина, на которую увеличилась стоимость здания КТЗ "Юность" в результате осуществления улучшений – 29,99 млн грн, или 48% от общей стоимости здания.

Основным владельцем ООО "Эмблер" указан Олег Ольховой. Это бывший совладелец ООО "Аркона Газ-Энергия" и экс-руководитель ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", которому принадлежит спортивный клуб "5 элемент" экс-президента Петра Порошенко и экс-нардепа от БПП Игоря Кононенко.

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Как сообщалось, 31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости. По данным следствия, в результате государство не получило 196,8 млн грн, которые фирма должна была бы уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

В марте 2020 года нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) Вадима Новинского объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного месторождения в Полтавской области.

Собственниками ООО "Парк Нивки" является компания "Бениш Групп Лимитед" (Мальта) и Виктория Михаэли. Руководителем фирмы является Евгений Стругацкий.

"Бениш Групп Лимитед" является совладельцем киевского общества "ТД "Укртекст", которое, в свою очередь, является совладельцем ООО "Бениш Джи Пи Эс Украина". Еще в начале 2016 года соучредителем последнего был Евгений Фельдшеров, известный как внештатный советник экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году.