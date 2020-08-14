Итоги недели: Неработающий закон о казино, рекордные запасы газа и отмена пошлин на топливо из РФ

Главные новости экономики за неделю 10 - 14 августа.

ФИНАНСЫ

Большую часть новых евробондов Украины на $2 миллиарда купили инвесторы из США

Большую часть нового выпуска евробондов Украины на $2 млрд выкупили инвесторы из США, Великобритании и стран ЕС – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно, сообщил уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн (в целом 10,12 млрд грн в эквиваленте). Почти все поступления в гривне вновь обеспечила продажа краткросрочных облигаций.

Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Закон регулирует функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также вводит новые виды ценных бумаг – депозитные сертификаты банка, зеленые облигации, опционные сертификаты, депозитарные расписки.

Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых

Банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей, заявил президент Владимир Зеленский. По данным Офиса президента, по такой ставке выдано около 200 ипотечных кредитов на сумму 75 млн грн.

Минфин не видит оснований для девальвации гривни до 30 грн/$

Министерство финансов не видит предпосылок для девальвации гривни до 30 грн/$, заявил глава министерства Сергей Марченко. Он также назвал инфляцию более 10% "неадекватным показателем", отметив, что это сделает невозможным снижение ставок по кредитам.

Ранее министр экономики Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции, а также о необходимости девальвировать гривню.

"Приватбанк" заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело офшоров Суркисов

Государственный "Приватбанк" заявил о признаках вмешательства в систему распределения судебных дел, поскольку судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк в обход системы сам начал рассматривать дела офшоров Суркисов о взыскании с "Приватбанка" $350 миллионов.

B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список сомнительных инвестпроектов

НКЦБФР начала публиковать перечень сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами граждан под видом инвестирования в различные финансовые активы. В первоначальной версии списка указано 17 подозрительных проектов.

МАКРОЭКОНОМИКА

Цены в июле снизились на 0,6%, – Госстат

Потребительские цены в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле, подсчитал Госстат. В годовом измерении инфляция по итогам июля сохранилась на уровне 2,4%, как и месяцем ранее.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о легализации азартных игр

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Документ подписан с принятой перед голосованием поправкой, согласно которой казино можно открывать не только в отелях категории "5 звезд", а и "4 звезды".

Кроме того, оказалось, что подписанный вариант закона содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу, обратили внимание президента в НАПК.

Подробнее о том, как должен был работать новый закон, читайте в материале БизнесЦензор:Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов

Президент подписал закон, освобождающий от уплаты НДС экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Кабмин вновь изменил критерии для ужесточения карантина

Кабинет министров внес изменения в условия распределения регионов на четыре зоны и введения карантинных ограничений. Теперь будут учитывать новые случаи заболевания на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Ослабить введенные ограничения также можно будет не раньше, чем через 14 дней.

Кабмин готовится закрепить монополию на рынке торговли сигаретами

Кабинет министров планирует создать Национального оператора на рынке табачных изделий, критериям отбора которого фактически соответствует только ООО "Тэдис Украина", неоднократно оштрафованное за злоупотребление монопольным положением. Соответствующий проект распоряжения готовит Минэкономики.

Кабмин сократил перечень госпредприятий для приватизации наполовину

Кабинет министров принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий. Непосредственно на заседании из списка было изьято 23 предприятия, а за время подготовки поставновления из него убрали 172 объекта.

Кабмин выделил компании Фирташа 75 га леса для добычи титанового сырья

Кабинет министров разрешил ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", входящему в Group DF Дмитрия Фирташа, разработать проект отвода четырех участков леса общей площадью 75,4 га в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья.

Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС

Кабинет министров назначил заместителем министра финансов эксперта в сфере транспорта Александра Каву, который выступает в пропагандистских российских СМИ, представляясь как эксперт по широкому кругу вопросов.

Кабмин назначил четырех заместителей министра промышленности

Кабинет министров назначил четырех заместителей министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Среди них – два бывших заместителя министров в правительстве Юлии Тимошенко, ученый и предприниматель.

Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

Кабмин по инициативе МВД одобрил законопроект, согласно которому планируется постепенный вывод из обращения паспортов-книжечек с их заменой на пластиковые карточки.

Шмыгаль допустил возобновление поставок воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы и исключительно для нужд местного населения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее он признавал, что технической возможности разделить поставки воды для военных и населения в Крыму не существует.

ЭНЕРГЕТИКА

Суды отменили спецпошлины на дизтопливо из России

Суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление Кабинета министров от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа. Компании, импортирующие российское топливо, связывают с окружением Виктора Медведчука.

Запасы газа в хранилищах превысили рекордные 23 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысили 23 миллиарда кубометров, что больше показателя на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза.

"Энергоатом" раскритиковал изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии

В постановлении об изменениях в механизм ПСО на рынке электроэнергии появилась формула, которой не было в утвержденном Кабмином документе. Как заявили в "Энергоатоме", эта формула не позволит компании продавать электроэнергию по двухсторонним договорам, для чего изначально и вносились изменения.

ТРАНСПОРТ

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай

На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка-Исакча". Пока что через этот пункт пропуска через границу могут следовать только грузовики. Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждался с 1998 года.

Крупнейший лоукостер easyJet получил разрешение на авиарейсы из Италии в Украину

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet получил разрешение от итальянского авиарегулятора на выполнение рейсов из Италии в Украину. Пока не известно, по каким направлениям будет летать авиакомпания. Раньше easyJet не совершал полеты в Украину.

"Укрзализныця" ввела систему скидок на билеты на скоростные поезда

"Укрзализныця" ввела систему скидок для вагонов первого класса скоростных поездов "Интерсити+". При покупке билета за 90-30 суток до даты отправления поезда скидка составит 40%, а за 24-15 суток – 10%. В то же время за несколько суток до даты отправления билеты, наоборот, подорожают.

КОРПОРАЦИИ

Минюст возобновил работу единого реестра юрлиц

Работа Единого государственного реестра юридических лиц, физлиц - предпринимателей и общественных формирований возобновлена с 11 августа после обновления программного обеспечения. Тем не менее, пользователи отмечают некорректную работу отдельных разделов обновленного реестра.

Шведская компания покупает украинского разработчика компьютерных игр за $36 миллионов

Шведская Embracer Group сообщила о покупке известной украинской студии 4A Games – разработчика популярной серии компьютерных игр Metro. Первоначальная цена покупки составляет примерно $36 млн (наличными и акциями), но при выполнении ряда показателей может вырасти до $80 млн.

"Ощадбанк" отсудил права на название "Сбербанка"

Государственный "Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк". Дальше "Ощадбанк" планирует добиться запрета на использование этого названия "дочкой" российского банка, который после агрессии РФ против Украины убрал из названия слово "Россия".

"JTI Украина" выплатит штраф Антимонопольного комитета на 920 миллионов

"JTI Украина" выплатит наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 923 млн грн после того, как суд первой инстанции отказался его отменить. В компании пояснили, что подадут апелляцию, но уплата штрафа не позволит начислять пеню. Аналогичным образом ранее поступили другие табачные компании.

"ТАСкомбанк" выкупит у своего владельца Тигипко офисный центр за 778 миллионов

"ТАСкомбанк" покупает у принадлежащей его же собственнику Сергею Тигипко компании помещения под размещение главного офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе в Подольском районе Киева за 777,6 млн грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Начальник департамента имущества Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Наумов-старший признал, что проект финансировался из семейных сбережений, хотя он сам с 90-х годов работает в МВД и никаких затрат на строительство чиновник не задекларировал, выяснили журналисты Bihus.Info.

Суд не нашел вины чиновников Фонда госимущества в организации "схемы Яценко"

Апелляционный суд отменил решение Антимонопольного комитета, которое свидетельствовало о причастности бывших чиновников Фонда госимущества к созданию условий для работы площадок, собиравших деньги за доступ к базе отчетов оценки недвижимости, известных как одна из схем нардепа Антона Яценко.

НАБУ объявило в розыск Злочевского по делу о рекордной взятке

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому, свидетельствует информация на сайте МВД.

НАБУ сообщило о подозрении 5 лицам в деле завладения газом на 730 миллионов

Детективы НАБУ сообщили пяти лицам о подозрении в завладении газом НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн. Топливо поставляли на подконтрольные на то время братьям Дубневичам ТЭЦ по тарифам для отопления, но использовали для коммерческих нужд.

НАБУ объявило в розыск судей скандального Окружного админсуда Киева, после этого они появились

НАБУ объявило в розыск судей, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком, из-за неоднократной неявки на допросы. Их подозревают в захвате судебной власти и вынесении заказных решений.

Уже на следующий день подозреваемые сами вышли на связь с детективами и лично получили повестки о вызове на допросы.