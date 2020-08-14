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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, – "Приватбанк"

Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, –

Оффшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

Об этом заявляет пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор

В общем доступе опубликовано официальное подтверждение информации, которая стала основанием для заявления "ПриватБанком" отвода Вовка.

"Так, согласно сведениям сайта судебной власти, компании-нерезиденты, связанные с семьей Суркисов, обращаясь в суд с заявлением об определении порядка выполнения банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов, в обход установленного законом порядка автораспределения дел в суде осуществляли действия для того, что такое заявление рассматривал именно судья Вовк С.В", - сообщает "Приватбанк".

Как следует из сведений официального сайта, 21.07.2020 компаниями-нерезидентами было подано несколько идентичных заявлений в Печерский районный суд города Киева. В дальнейшем, заявления, разделенные на других судей, заявителями было оставлено без рассмотрения.

"Манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями по закону является основанием для отвода выбранного таким образом судьи Вовка С.В. и оставление без рассмотрения соответствующего заявления об определении порядка исполнения Банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов", - сообщает "Приватбанк".

Как сообщал БизнесЦензор, "Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

ПриватБанк 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.

Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Суркіс (175) Вовк суддя (10) Приватбанк (1788)


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Топ коментарі
+12
клоунский судья, клоунские прокуроры, клоунский исполнитель и сам клоун все делают чтобы побольше украсть денег.... но врятли это поможет бени который идет по следам лпзеренка в точь точь
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14.08.2020 11:32 Відповісти
+10
суркісят вже давно треба посадити в буцигарню
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14.08.2020 21:28 Відповісти
+7
от чому такі як суркіси, коломойські топили за зелю і обсирали Пороха
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14.08.2020 13:11 Відповісти
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клоунский судья, клоунские прокуроры, клоунский исполнитель и сам клоун все делают чтобы побольше украсть денег.... но врятли это поможет бени который идет по следам лпзеренка в точь точь
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14.08.2020 11:32 Відповісти
А до клоуна этих судей не было?
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15.08.2020 10:49 Відповісти
Малюська камери вже підготував? Вистачить на нього, Вовків, Суркісів, Коломойського та "потєрпєвшого"? Бо ті, хто прийдуть їм на зміну, просто змушені будуть садити цих злодіїв.
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14.08.2020 12:48 Відповісти
Виходячи з нашої практики нічого їм не загрожує, може звалять до рідних палестин, або до Європи де поділяться награбованим з дуже "принциповими" єврошльондрами (як наприклад це зробили члени банди янукоовоча) і будуть собі жити комфортно і заможно за наш рахунок.
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15.08.2020 15:51 Відповісти
от чому такі як суркіси, коломойські топили за зелю і обсирали Пороха
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14.08.2020 13:11 Відповісти
Конфисковать Динамо Киев. Они его не покупали.
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14.08.2020 20:48 Відповісти
суркісят вже давно треба посадити в буцигарню
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14.08.2020 21:28 Відповісти
Оффшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка. Источник: https://biz.censor.net/n3213753

Ото ще два г*ндончика хфутбольних
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14.08.2020 21:54 Відповісти
Тут все главное в последнем абзаце. При Порохе триумвират Гонтарева+Рыжкова+Смолий сделали Беню терпилой, решили его пощипать. Забрали банк и заодно пощипали депозиты неприятных для их хозяина людишек. И таки все у них получилось. Пора бы вернуть , но ой вэй какие деньги, таки идите в наш самый справедливый суд в мире.
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14.08.2020 22:57 Відповісти
Ага...и американцы почему-то хотят бениного тела кусочек.
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14.08.2020 23:03 Відповісти
как оно живётся в параллельной реальности?
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15.08.2020 10:10 Відповісти
Украина находится во власти врагов, неужели не ясно ? Режим Зели - оккупационный.
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14.08.2020 23:54 Відповісти
выведенные деньги с приватбанка нашли??????
и так во всем
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15.08.2020 13:55 Відповісти
Ты что из тайги за спичками вышел? Про последние новости о скупке беней недвижимости в США и расследование по этому поводу ты не слышал?
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15.08.2020 15:46 Відповісти
Да да да, Беня виноват,
А те, кто глаза закрывал герои Украины ?
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16.08.2020 12:43 Відповісти
те кто закрывал глаза соучастники преступления, хотя это только отягащает преступление бени - помимо кражи 5млрд долларов добавляется еще и подкуп должностных лиц или создание преступной группировки для кражи в особо больших размерах. И где ты тут смог найти оправдание для бородатого жидка???
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16.08.2020 22:36 Відповісти
Так там была цифра 75 млн.$ А с Привата вывели 5 млрд $/
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16.08.2020 19:38 Відповісти
Насколько я понимаю это только один из эпизодов, в жизраиле еще нужно поискать, вот только проблемка в том, что жиды не отдают гоям "богоизбранных" воров (в смысле национальных героев).
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16.08.2020 22:38 Відповісти
До чого тут видача з Ізраїлю, ці жиди сидять в Україні і українські чиновники і судді чомусь(за $$ або по вказівці гідранта) не хочуть їх притягати до відповідальності
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17.08.2020 00:55 Відповісти
Зеленский кинул Лохов и теперь шоколадится с судьями
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16.08.2020 12:44 Відповісти
Этих жуликов должны посадить на всегда и конфисковать у них все!!!
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16.08.2020 18:49 Відповісти
выродка 2 пархатых.
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16.08.2020 18:49 Відповісти
Эти Суркисы ещё и лес в Карпатах вырубают. От них один вред Украине. Нужны тут они нам?
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17.08.2020 08:44 Відповісти

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