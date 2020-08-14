Импорт нефтепродуктов через порты увеличился на 50%, – АМПУ

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-июле 2020 года увеличился на 47%, до 576 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (392 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Лидером по объему импорта остается "Одесса" - за семь месяцев поставки через этот порт выросли более чем на треть, до 205,4 тыс. тонн. На втором месте порт "Пивденный" - 159 тыс. тонн, что в два раза больше объемов поставок за аналогичные семь месяцев прошлого года (78,6 тыс. тонн).

Порт "Николаев" в январе-июле 2020 года принял 179,2 тыс. тонн, что в два раза превышает объем поставок января-июля 2019 года (57,5 тыс. тонн).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За семь месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. тонн. Порт "Измаил" за этот же период принял 10,3 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-июне.

В первом полугодии 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. тонн нефтепродуктов против 289 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.