Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат
Падение валового внутреннего продукта Украины о втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале.
Такую предварительную оценку опубликовал Госстат 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно статистике, по отношению к первому кварталу этого года ВВП во втором квартале снизился (с учетом сезонного фактора) на 9,9%.
Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.
По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.
Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.
НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.
Как сообщалось, Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.
При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.
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От жеж ЗЕлохторат... Ща напишут что Порошенко помешал экономику реанимировать и украл зарплаты учителей в 4000 долляров... Эх.
дойдёт только когда жрать уже будет незачто купить
Рабочие утверждают, что цель призывов оппозиции - уничтожение в интересах транснациональных корпораций, которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий с целью уничтожения конкурентов.
«Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты на улицу после «революции достоинства», приведшей к власти негодяев, тому подтверждение. Уничтожено отечественное автомобилестроение, авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и многие другие предприятия, которые сегодня обеспечивают вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные социальные программы, будут обанкрочены и по частям пущены с молотка. Тысячи лишатся работы и средств к существованию», - говорится в обращении.
В пример харьковские рабочие поставили итоги Майдана.
«Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная зависимость и введение внешнего управления, многократное повышение цен и тарифов, уничтожение системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.
Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то, что было создано вашими трудовыми руками», - говорится в тексте обращения.
*** аж скучно, куда-то все ЗЕленовылупки спрятались и не вылезают. Раньше веселее было.
Предпосылки имеются очень даже значительные. Почти пол года экономика страны в карантине. Это тормозит все процессы. Тут 11% - далеко не худший результат.
Тебе лучше не упоминать Порошенко вместе с курсом доллара,а то сразу вспоминается его предвыборное обещание о курсе 10 гривен за бакс.
Обещал 10,а дембельнулся с курсом 28.
А Вы видел смотрели?
Где там это обещание?
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
А слова "мы повернемо курс до экономичного,вин повынен буты не выше 10".
Порохоботы вообще обнаглели на Цензоре.
1. Не коверкайте украинские слова российскими буквами там, где должны быть украинские. Напоминаете украиноненавистников, таким образом. Или такая и есть?
2. Внешние обстоятельства (форс-мажор) берете во внимание? Началась война. При войне курс может падать вообще неограниченно - нам повезло, что упал только в два раза - с 13-14 до 26-28.
Не надо включать свою бурную фантазию по любому поводу.
мину 40 для неудачников.
И в этом тоже виноват Зеленский. Оффшорный Гетьман и Сопливый Пастор такого бы не допустили.
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Мир сейчас проходит через самый страшный со времен Великой Депрессии кризис. Но гривна стоит стабильно, а не летит вниз как при Юльке в 2008 году или при Пете в 2014-2018 годах. Впервые за всю историю независимой Украины гривна стабильна во время сильнейшего мирового кризиса. Но шоколадки этого не понимают. Трудно думать, когда у тебя шоколад вместо мозгов.
22, 19, 17,3 проверь цифры , в методичке ошибка...хвинансист !
В Беларуси падение ВВП около 1.5%.Очевидно,мировых поцанов наглость не вводить карантин не устроила..Теперь за Луку взялись серьезно,заводы РБ бастуют -- каким надо быть дегенератом , что бы вообще такое писать ? Ты считало , что утверждаешь о 1,5 ?
P.S. ЗЕ и компания это потерянное время для Украины . Я это пишу с 21:04:2019 года и кто-то в этом сомневается?
В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что НБУ и Минфин продолжат сохранять умеренную фискальную и монетарную политику - будет небольшое смягчение, но система остается в равновесии.
https://www.capital-times.com/insights/macro-forecast-2020
Базовый сценарий - Мировой кризис W-образной формы и падение ВВП Украины на 4%.
• Экономический подъем начнется в 1 квартале 2021 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 30,3 грн/долл. (пик 35 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 10,5%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 9,9% до $139,4 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $18,6 млрд
Пессимистический сценарий - • Мировой кризис L-образной формы и падение ВВП Украины на 10%.
• Экономический подъем начнется в 2-м полугодии 2021 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 32,6 грн/долл. (пик 45 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 16,5%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 17,2% до $128,2 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $10,1 млрд.
В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из рисков, что Украина не смогла договориться с МВФ или запустила избыточное монетарное или фискальное стимулирование. Дополнительные долговые, бюджетные и политические проблемы в Украине провоцируют активную девальвацию гривны.
Оптимистический сценарий -
Пик кризиса может прийтись на 2 кв. 2020 г., после чего последует быстрое восстановление экономики на монетарных и фискальных стимулах, в т.ч. поддержки со стороны МВФ
• Мировой кризис V-образной формы и реальный ВВП Украины не изменится (0%). Экономический подъем начнется в 4 кв. 2020 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 28,5 грн/долл.
(пик 32 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 6,3%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 2,8% до $150,5 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $20,1 млрд.
В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что НБУ и Минфин продолжат сохранять умеренную фискальную и монетарную политику - будет небольшое смягчение, но система остается в равновесии. Украина подпишет новую большую программу сотрудничества с МВФ.
Але щось пішло не так - не чутно зелених жартів...
Чому не ржуть квартальні виборці???