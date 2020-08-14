Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат

Падение валового внутреннего продукта Украины о втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале.

Такую предварительную оценку опубликовал Госстат 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике, по отношению к первому кварталу этого года ВВП во втором квартале снизился (с учетом сезонного фактора) на 9,9%.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.

Как сообщалось, Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.