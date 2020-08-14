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Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат

Падение валового внутреннего продукта Украины о втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале.

Такую предварительную оценку опубликовал Госстат 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике, по отношению к первому кварталу этого года ВВП во втором квартале снизился (с учетом сезонного фактора) на 9,9%.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.

Как сообщалось, Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.

Автор: 

ВВП (1164) Держстат (1440)


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Топ коментарі
+29
Сумашедшее падение ввп на ровном месте - это результат управления страной дегенератами.
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14.08.2020 16:29 Відповісти
+20
От лица вечнозеленых наркоманов заявляю официально что это Порошоенко опять украл все. И с какой стороны не смотри (даже снизу) все равно это все Порошенко )))

*** аж скучно, куда-то все ЗЕленовылупки спрятались и не вылезают. Раньше веселее было.
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14.08.2020 19:27 Відповісти
+18
зедрочерам то вирус виноват то порошенко то доллар потомучто не по 30
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15.08.2020 01:10 Відповісти
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Зеленский лучший президент!!!
и не говорите ничего!!!
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14.08.2020 16:01 Відповісти
Опять сами себя разом зробылы?
От жеж ЗЕлохторат... Ща напишут что Порошенко помешал экономику реанимировать и украл зарплаты учителей в 4000 долляров... Эх.
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14.08.2020 19:23 Відповісти
нашему народу главное поржать..

дойдёт только когда жрать уже будет незачто купить
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15.08.2020 10:28 Відповісти
Да не хрена не дойдет . В стране в которой всего сто лет назад не кто не хотел воевать за независимость , а через 15 лет после этого кацапы заставили своих детей с голоду жрать , должна быть как минимум генетическая память , но УВЫ у нас пол страны ватников , а остальные устали от войны лежа на диванах.
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16.08.2020 10:54 Відповісти
Обращение подготовили слесарь-сборщик точной механики НПО «Коммунар», заслуженный машиностроитель Украины, кавалер орденов «Красного Знамени» и «Знак почета» Николай Семёнович и слесарь-энергетик завода «Свет шахтера» Дурихин Александр Яковлевич Жовниренко.
Рабочие утверждают, что цель призывов оппозиции - уничтожение в интересах транснациональных корпораций, которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий с целью уничтожения конкурентов.
«Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты на улицу после «революции достоинства», приведшей к власти негодяев, тому подтверждение. Уничтожено отечественное автомобилестроение, авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и многие другие предприятия, которые сегодня обеспечивают вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные социальные программы, будут обанкрочены и по частям пущены с молотка. Тысячи лишатся работы и средств к существованию», - говорится в обращении.
В пример харьковские рабочие поставили итоги Майдана.
«Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная зависимость и введение внешнего управления, многократное повышение цен и тарифов, уничтожение системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.
Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то, что было создано вашими трудовыми руками», - говорится в тексте обращения.
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16.08.2020 18:52 Відповісти
та пихуй!
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14.08.2020 16:25 Відповісти
Белорусам привет от украинского ВВП )
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14.08.2020 16:26 Відповісти
Сумашедшее падение ввп на ровном месте - это результат управления страной дегенератами.
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14.08.2020 16:29 Відповісти
От лица вечнозеленых наркоманов заявляю официально что это Порошоенко опять украл все. И с какой стороны не смотри (даже снизу) все равно это все Порошенко )))

*** аж скучно, куда-то все ЗЕленовылупки спрятались и не вылезают. Раньше веселее было.
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14.08.2020 19:27 Відповісти
Сумашедшее падение ввп на ровном месте

Предпосылки имеются очень даже значительные. Почти пол года экономика страны в карантине. Это тормозит все процессы. Тут 11% - далеко не худший результат.
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14.08.2020 22:48 Відповісти
зедрочерам то вирус виноват то порошенко то доллар потомучто не по 30
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15.08.2020 01:10 Відповісти
зедрочерам то вирус виноват то порошенко то доллар потомучто не по 30

Тебе лучше не упоминать Порошенко вместе с курсом доллара,а то сразу вспоминается его предвыборное обещание о курсе 10 гривен за бакс.
Обещал 10,а дембельнулся с курсом 28.
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15.08.2020 19:42 Відповісти
Не дембельнулся, а ушёл в творческий отпуск.
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15.08.2020 21:24 Відповісти
а то сразу вспоминается его предвыборное обещание о курсе 10 гривен за бакс
А Вы видел смотрели?
Где там это обещание?

https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
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16.08.2020 01:26 Відповісти
Уши заложило при просмотре?
А слова "мы повернемо курс до экономичного,вин повынен буты не выше 10".
Порохоботы вообще обнаглели на Цензоре.
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16.08.2020 18:33 Відповісти
"ми повернемо курс як мінімум, до економично обгрунтованого, курс не має бути вище 10"
1. Не коверкайте украинские слова российскими буквами там, где должны быть украинские. Напоминаете украиноненавистников, таким образом. Или такая и есть?
2. Внешние обстоятельства (форс-мажор) берете во внимание? Началась война. При войне курс может падать вообще неограниченно - нам повезло, что упал только в два раза - с 13-14 до 26-28.
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16.08.2020 20:26 Відповісти
Напоминаете украиноненавистников, таким образом. Или такая и есть?

Не надо включать свою бурную фантазию по любому поводу.
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25.08.2020 10:46 Відповісти
А не хрена , что Кондитер принял дырку от бублика вместо казны , а ушел при плюс 30 лярдах на кор счетах и росте экономики во время войны. Вам зебилам думать видимо врожденная тупость мешает , по тому кацапо СМИ так вами легко манипулируют.
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16.08.2020 10:58 Відповісти
О пришел защитнег зеленой мрази, неожиданно под конченной аквафрешной тряпкой
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15.08.2020 09:33 Відповісти
нуда, перед карантином же был "взлёт" на 40% , а сейчас зебилы всё на карантин можно списать и тут главное шоб карантин не заканчивался ...
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15.08.2020 15:16 Відповісти
А ну еще раскажи о ровном месте - посмеёмся: Вhttps://www.interfax.ru/business/719746 ВП еврозоны во II квартале упал на рекордные 12,1%
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16.08.2020 12:25 Відповісти
ЗЕленовылупок, привет =)
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16.08.2020 13:01 Відповісти
Хы, тебе уже веселей?
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16.08.2020 18:02 Відповісти
Да я давно уже навеселе, как клоуна выбрали так веселье каждый день.))
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16.08.2020 18:50 Відповісти
Это перемога
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14.08.2020 16:38 Відповісти
Не просто перемога, а 40% рост экономики!! Только зелёный.
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14.08.2020 16:54 Відповісти
Ну скоро буде 40%! Як обіцяли. а +/- - какая разніца!!!
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Да ну нах. Даешь -100.
мину 40 для неудачников.
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14.08.2020 19:27 Відповісти
Це явні показники для підняття мінімальної зарплати☹️
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14.08.2020 17:45 Відповісти
Может их совесть замучила и они будут повышать минимальную зарплату за счёт того, что меньше воровать будут.
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15.08.2020 08:40 Відповісти
просто напечатают денех и всё
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15.08.2020 21:43 Відповісти
Упадёт по году на 12-15%. Как пить дать.
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14.08.2020 21:19 Відповісти
И как это так получается, что у ЗЕблюдков на словах все растет и колосится, а по факту все рушится и просирается...
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14.08.2020 22:23 Відповісти
зетварям очень хочется применить рецепт от луки - чтобы в стране все радовались, надо людей бить
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15.08.2020 13:41 Відповісти
Очередное "достижение" зебобиков.
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14.08.2020 22:37 Відповісти
"Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, - Госстат" - вместо роста на 40%. Дальше будет ещё хуже.
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15.08.2020 08:30 Відповісти
И эти великие экономисты при падении экономики административным указом повышают минимальную ЗП!! а за какие деньги будут повышать (ну ясень пень что напечатают)?! И как говорится я просто представляю как это повышене благотворительно скажется на экономическом росте! Экономика просто рванет!!
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15.08.2020 09:49 Відповісти
ВВП Испании упал на 22%, ВВП Франции - на 19%, ВВП Италии - 17,3%. ВВП Еврозоны упал на 15% в годовом исчислении.

И в этом тоже виноват Зеленский. Оффшорный Гетьман и Сопливый Пастор такого бы не допустили.

========================================

Мир сейчас проходит через самый страшный со времен Великой Депрессии кризис. Но гривна стоит стабильно, а не летит вниз как при Юльке в 2008 году или при Пете в 2014-2018 годах. Впервые за всю историю независимой Украины гривна стабильна во время сильнейшего мирового кризиса. Но шоколадки этого не понимают. Трудно думать, когда у тебя шоколад вместо мозгов.
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15.08.2020 10:15 Відповісти
а в Испании тоже поднимаюи минималку и вводят новые налоги и поборы? типа чтобы оживить экономику!!
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15.08.2020 10:19 Відповісти
https://biz.censor.net/user/23903,-С тебя такой https://biz.censor.net/user/23903 как с меня балерина....,смотри график,что происходит по квартально,пропетлять не получится,тупень....
Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат - Цензор.НЕТ 701
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15.08.2020 10:28 Відповісти
Он дибил, кому ты доказываешь.
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16.08.2020 13:02 Відповісти
шо воно несе ?
22, 19, 17,3 проверь цифры , в методичке ошибка...хвинансист !
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15.08.2020 15:21 Відповісти
Так я не понял...,барыга всё украл или нет...? Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат - Цензор.НЕТ 4892 Пусть мне эти зелёные дебилы теперь споют...

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат - Цензор.НЕТ 1593
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15.08.2020 10:23 Відповісти
Вот и ответ ,может ли клоун быть президентом! Зеленые рукожопые дегенераты,и это только начало.
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15.08.2020 11:01 Відповісти
Все экономические эксперты сходятся во мнении,что осенью нас ждёт капец,октябрь-ноябрь,дыра в бюджете 400 млрд грн...,осталось недолго,будем посмотреть,а потом развешивать на фонарях клоунов...
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15.08.2020 11:41 Відповісти
2013 буде квіточками??
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16.08.2020 09:43 Відповісти
В Беларуси падение ВВП около 1.5%.Очевидно,мировых поцанов наглость не вводить карантин не устроила..Теперь за Луку взялись серьезно,заводы РБ бастуют
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15.08.2020 11:52 Відповісти
А при чём тут мировые поцаны,они что ли фальсифицировали выборы,они что ли жестоко избивали людей ,они что ли прислали своих наблюдателей для подтасовки выборов,они что ли заставили людей выйти на улицы и начать бастовать,что за бред ты тут несёшь?Да и кандидат в през-промосковская зозуля...
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15.08.2020 12:30 Відповісти
Макс М ca59a2b6
В Беларуси падение ВВП около 1.5%.Очевидно,мировых поцанов наглость не вводить карантин не устроила..Теперь за Луку взялись серьезно,заводы РБ бастуют -- каким надо быть дегенератом , что бы вообще такое писать ? Ты считало , что утверждаешь о 1,5 ?
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15.08.2020 13:25 Відповісти
Граждане Украины, вы получили то , что хотели . Вам же ЗЕ говорил , что вам ничего не должен? Говорил ! Так зачем вы за него голосовали? Вы сами себе и виноваты ! Вы думали что маленький Беня будет для вас работать и не будет вас грабить как старый Беня ? Хахаха , вы реально не лохи ! Хахаха

P.S. ЗЕ и компания это потерянное время для Украины . Я это пишу с 21:04:2019 года и кто-то в этом сомневается?
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15.08.2020 13:32 Відповісти
Это корона или зелена вирус?Корон.а была всегда а вот пришло ..
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15.08.2020 21:55 Відповісти
От такий у нас тепер «кінець бідності», малята-зебілята...
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16.08.2020 09:32 Відповісти
Главное не дать Ослу Оманскому и Бене свалить из Украины , а дальше возможны варианты , лучший из которых суд и 15 лет на нарах за госизмену , но можно и расстрелять по быстрому при задержании.
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16.08.2020 11:04 Відповісти
Олигархи деньги выводят из страны и делают ее нищей!
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16.08.2020 18:47 Відповісти
Порошенко, прекрати издеваться над страной!!!
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16.08.2020 19:37 Відповісти
Mакропрогноз по экономике Украины на 2020-23 годы.



В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что НБУ и Минфин продолжат сохранять умеренную фискальную и монетарную политику - будет небольшое смягчение, но система остается в равновесии.
https://www.capital-times.com/insights/macro-forecast-2020

Базовый сценарий - Мировой кризис W-образной формы и падение ВВП Украины на 4%.
• Экономический подъем начнется в 1 квартале 2021 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 30,3 грн/долл. (пик 35 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 10,5%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 9,9% до $139,4 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $18,6 млрд

Пессимистический сценарий - • Мировой кризис L-образной формы и падение ВВП Украины на 10%.
• Экономический подъем начнется в 2-м полугодии 2021 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 32,6 грн/долл. (пик 45 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 16,5%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 17,2% до $128,2 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $10,1 млрд.

В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из рисков, что Украина не смогла договориться с МВФ или запустила избыточное монетарное или фискальное стимулирование. Дополнительные долговые, бюджетные и политические проблемы в Украине провоцируют активную девальвацию гривны.
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17.08.2020 02:36 Відповісти
Пик кризиса может прийтись на 2 кв. 2020 г., после чего последует быстрое восстановление экономики на монетарных и фискальных стимулах, в т.ч. поддержки со стороны МВФ

Оптимистический сценарий -

Пик кризиса может прийтись на 2 кв. 2020 г., после чего последует быстрое восстановление экономики на монетарных и фискальных стимулах, в т.ч. поддержки со стороны МВФ

• Мировой кризис V-образной формы и реальный ВВП Украины не изменится (0%). Экономический подъем начнется в 4 кв. 2020 года.
• Среднегодовой курс гривны по итогам года составит 28,5 грн/долл.
(пик 32 грн/долл).
• Инфляция вырастет до 6,3%.
• Долларовый ВВП Украины снизится на 2,8% до $150,5 млрд.
• Валютные резервы НБУ упадут до $20,1 млрд.

В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что НБУ и Минфин продолжат сохранять умеренную фискальную и монетарную политику - будет небольшое смягчение, но система остается в равновесии. Украина подпишет новую большую программу сотрудничества с МВФ.
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17.08.2020 02:38 Відповісти
Після анексії Криму та окупації Донбасу падіння ВВП склало 10 відсотків але попередня влада змогла налагодити економіку і передала бубочкє еконоіку на підйомі...
Але щось пішло не так - не чутно зелених жартів...
Чому не ржуть квартальні виборці???
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17.08.2020 10:48 Відповісти
Заигрались в карантин, уничтожили экономику...
Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, – Госстат - Цензор.НЕТ 6157
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25.08.2020 19:07 Відповісти

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