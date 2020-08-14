Более 34 тысяч потребителей газа на Буковине ни разу с начала года не заплатили за распределение газа

С начала года 34,4 тыс. потребителей газа на Буковине не рассчитались за услуги распределения газа ни разу.

Об этом говорится в сообщении АО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

Если в период карантина потребителей, которые задолжали за распределение газа не отключают от системы газоснабжения, то после завершения карантина долг станет причиной прекращения подачи газа. Кроме этого, моратория на взыскание долга в судебном порядке во время карантина нет.

На сегодня средний уровень расчетов по Черновицкой области составляет 74%. На начало августа клиенты АО "Черновцыгаз" задолжали более 33 млн грн. За два месяца должникам направлено 74 тыс. сообщений о задолженности. Больше всего задолжали потребители газа Вижницкого и Новоселицкого отделений АО "Черновцыгаз". В случае неуплаты по сообщению для взыскания задолженности компания будет вынуждена обратиться в суд.

"На время карантина введен мораторий на начисление пени, штрафов и отключения газа из-за задолженности. Многие потребители такое решение восприняли как возможность не платить за предоставленный газ. Мы говорим о 15% наших клиентов, которые еще ни разу с начала года не рассчитались с нами и имеют задолженность в 15,5 млн грн. Обращаем внимание потребителей, что запрета на взыскание долгов через суд нет", - отмечает коммерческий директор АО" Черновцыгаз "Дмитрий Голубченко.

Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам. Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор. Во многих случаях сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по распределению газа.

Компания вынуждена прибегать к таким непопулярным методам, поскольку средства, поступающие от платы за распределение газа - единственный источник финансирования деятельности компании, в том числе и работ по подготовке к отопительному сезону.

Оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера. Для этого в АО "Черновцыгаз" разработано шесть онлайн-сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light (iOS) и чат-боты 7104.ua в Viber и Telegram.

Акционерное общество "Черновцыгаз" - единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1100 человек.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.