НАБУ завершило расследование дела против Омеляна об уменьшении портовых сборов

Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено. 14 августа 2020 года бывшему топ-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

В сообщении не называется фамилия чиновника, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Выдача должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с процессуального руководства САП и оперативного сопровождения ГУ КЗЭ СБ Украины с 11 ноября 2019 года. Эксминистру сообщили о подозрении в июне 2020 года.

Это второй расследованию незаконных действий должностного лица, расследовано НАБУ. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министра (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года. По данным следствия, в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс., законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.