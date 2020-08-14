На всех дорогах Украины запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта, – Криклий

До конца 2020 года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на традиционной селекторном совещании под председательством президента, передает БизнесЦензор.

как сообщается, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузке дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. В такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

В свою очередь Криклий проинформировал, что уже проведен тендер и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.