На всех дорогах Украины запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта, – Криклий
До конца 2020 года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на традиционной селекторном совещании под председательством президента, передает БизнесЦензор.
как сообщается, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузке дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. В такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.
Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.
В свою очередь Криклий проинформировал, что уже проведен тендер и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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