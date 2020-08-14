SkyUp может открыть регулярные рейсы в Китай, Индию, Ливан и Саудовскую Аравию

Авиакомпания SkyUp (Киев) приветствует введение е-виз для граждан Индии, ЮАР и Филиппин и заявляет о готовности открывать регулярные рейсы в такие страны как: Китай, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Индия, ОАЭ, Катар, Египет и Тунис.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщили в авиакомпании, в настоящее время компания уже может говорить о маршрутах в Мумбаи (Индия), Бейрут (Ливан), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Каир (Египет).

"Простая арифметика показывает преимущества либерализации виз: средний чек одного китайского туриста в Украине составляет около $950. Если количество гостей из этой страны в течение года достигнет хотя бы 100 тыс., то Украина дополнительно получит более 2,5 млрд грн. Такая же высокая платежеспособность у туристов из Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Ливана, Индии, ОАЭ, Катара, Египта, Туниса. Большинство стран борются за то, чтобы привлечь туристов из этих мест, однако Украина долгое время сохраняла устаревшие бюрократические препятствия, которые отпугивали от путешествия в нашу страну. Крайне важно, что сейчас это меняется", - отметили в SkyUp.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины с 14 августа начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.