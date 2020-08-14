В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зон по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый список стран по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 14 августа. В нем в качестве критерия для разделения стран на "зеленую" и "красную" зону использованы только показатель заболеваемости 100 тыс. населения за последние 14 дней. В "красную" зону вошли страны с показателем выше, чем в Украине (45,6).

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Как и раньше, в "красную" зону входят такие страны-соседи Украины, как Румыния (заболеваемость 87,3 на 100 тыс.), Молдова (117,5 на 100 тыс.) и Россия (50,5 на 100 тыс.). Кроме того, среди стран "красной" зоны - Бельгия, США, Израиль, Испания, Индия и другие. Всего к этой зоне отнесены 70 стран.

Зато Германия, Австрия, Болгария, Франция и Греция перешли в "зеленую" зону. В страны "зеленой" зоны также включены, среди прочих, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия, Грузия, Финляндия и Швейцария. Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (16,8 на 100 тыс.), Польша (24,4 на 100 тыс.), Словакия (8,2 на 100 тыс.), Венгрия (2,9 на 100 тыс.).

С 1 августа в Украине были введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зону. При разделении учитывались два показателя: к "красной" зоны будут отнесены государства, в которых количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель на территории Украины или процент прироста количества больных за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составит более 30%. Учитывая второй показатель, среди стран "красной" зоны оказались, в частности, Германия, Австрия, Финляндия, Венгрия, Словакия, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно лучше, чем в Украине.