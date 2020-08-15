В Украине очередной антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утро 15 августа обнаружено рекордное количество заболеваний коронавирусом – 1847.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Количество летальных случаев от коронавируса в Украине за последние сутки увеличилось на 33 случая до 2044.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 11824, Киеве – 10392, Черновицкой области – 7434, Ривненской области – 7433, Ивано-Франковской области – 6468.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине вторую неделю фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. В Украине за сутки по состоянию на утро 14 августа обнаружено 1732 новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки по состоянию на утром 13 августа обнаружено 1592 новых случая коронавируса. По состоянию на утро 12 августа обнаружено 1433 новых случая коронавируса. По состоянию на утро 11 августа в Украине за сутки было обнаружено 1158 новых случаев коронавируса. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.