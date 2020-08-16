Деньги на оплату мобильных бригад для забора тестов на COVID-19 заложены с запасом, – НСЗУ

Деньги на оплату медуслуг мобильных бригад для забора тестов на COVID-19 заложены с запасом, дефицита финансирования не будет.

Об этом сообщил директор департамента договорной работы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас может быть не более 10 мобильных бригад на 100 тыс. населения области. Не все регионы имеют такое количество, большинство не выбрали этот лимит. Но если у бригады меньше загрузка, то при оплате идут понижающие коэффициенты", - сказал Виленский.

Виленский отметил, что "по нормативам на каждую мобильную бригаду должно быть 150 заборов образцов для анализа на COVID-19 в месяц".

"Чтобы выйти на такую загрузку, нужно напрягаться, но не всегда регионы идут на это", - сказал он.

При этом Виленский подчеркнул, что при формировании бюджета на работу мобильных бригад НСЗУ предусмотрела необходимость выплат из расчета полной загрузки.

"Эти деньги зарезервированы, запланированы, но по факту мы на сегодняшний день экономим, и они переносятся на следующий период. Мы их сможем использовать, если произойдет рост заболеваемости", - сказал он.