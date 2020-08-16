МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году на фоне обвала авиаперевозок

Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Агентство снизило прогноз на 2020 год на 140 тыс. баррелей в сутки до 91,9 млн баррелей в сутки. МЭА ухудшило прогноз спроса впервые за несколько месяцев.

"Спрос на авиатопливо остается основным источником слабости", - говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле дефицит все еще составлял 67%... Сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба - важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности", - сказано в сообщении.

По мнению агентства, хотя в июне предложение превысило спрос, неопределенность в отношении будущего спроса наряду с увеличением добычи ведущими производителями означает, что восстановление баланса на нефтяных рынках будет "хрупким".