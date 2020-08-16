В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения коронавирусом, – СНБО

В Украине по состоянию на 16 августа выявлено 1637 заболевших за сутки COVID-19. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 732 инфицированных.

Количество инфицированных составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 068 человек. Сейчас в Украине коронавирусом болеют 41 466 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (228) и в Черновицкой области (183).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1826 подозрений на заболевание COVID-19.