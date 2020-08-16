В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения коронавирусом, – СНБО
В Украине по состоянию на 16 августа выявлено 1637 заболевших за сутки COVID-19. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 732 инфицированных.
Количество инфицированных составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 068 человек. Сейчас в Украине коронавирусом болеют 41 466 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (228) и в Черновицкой области (183).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1826 подозрений на заболевание COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль