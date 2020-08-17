"Договорняк на миллиарды гривен": министр юстиции прокомментировал иск Суркисов против "Приватбанка"

Судебный процесс рассмотрения иска офшорных компаний братьев Суркисов судьей Печерского районного суда Киева Сергеем Вовком имеет признаки наличия определенных предварительных договоренностей.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", – прокомментировал министр состоявшееся 14 августа заседание Печерского районного суда по этому иску.

Малюська напомнил, что офшоры Суркисов требуют от суда обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. В свою очередь "Приватбанк" указывает, что этих депозитов не существует, поскольку они были конвертированы в акции банка во время процедуры национализации.

"Суд вынес определение об обеспечении иска, которое едва ли не полностью воспроизводит удовлетворение исковых требований – "Приват" обязали обслуживать депозиты "Приват" решение об обеспечении не выполнил (опять же, потому депозитов не существует)", – отметил глава Минюста.

По словам министра, в этом процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции:

формальный ответчик физическое лицо – (чтобы изменить подведомственность дела);

манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов);

манипуляции с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью);

манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манупуляции: истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть в качестве обеспечения суд о взыскании нескольких миллиардов с "Приватбанка" в пользу шести британских компаний, основанных офшорами с Вританских Виргинских островов", – подчеркнул Малюська.

По мнению главы Минюста, такая позиция выходят за пределы мер, которые можно применять в качестве обеспечения иска, в также делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда.

"Ведь если средства взыскать с "Приватбанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю – исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", – пояснил министр.

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"Учитывая, сколько шума вокруг процесса, и какие риски для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов. Вместо этого суд держит драматическую паузу, стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков – очевидно ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы", – отметил Малюська.

Министр также указал, что слушание дела было назначено на конец рабочего дня, в пятницу, и было последним, а решение о его переносе было принято после начала рассмотрения.

"Создавалось впечатление (очевидно, что обманчиво, суд является независимым) что решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, которое присутствовало в зале судебного разбирательства... Все признаки некоего тихонького договорнячка ценой в миллиарды гривен", – добавил Малюська.

Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).