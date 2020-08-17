Власти России ужесточат ответственность за ввоз запрещенных продуктов питания

Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, направленные на ужесточения наказания за ввоз запрещенных импортных санкционных продуктов в Россию.

Об этом руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

По словам российского чиновника, предлагается ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

"Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки, – ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", – заявил Данкверт.

По его словам, за последние годы те, кто нарушает режим продуктового эмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция – санкционная, сложно. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема – перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят "левые" номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Беларуси в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года – на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

Данкверт также сообщил, что с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тысяч тонн санкционной продукции.