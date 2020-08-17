Кабмин принял решение о выходе Украины из договора с РФ о торговых представительствах

Кабинет не внеочередном закрытом заседании в понедельник, 17 августа, принял решение о прекращении межправительственного Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", – сообщила Джапарова.

По словам заместителя министра, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно современное состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.