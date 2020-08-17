Окружению депутата от партии Зеленского разрешили завершить строительство дома возле Софии Киевской

Власти Киева разрешат строительство здания по улице Гончара, 17-23, в обмен на обязательство застройщика убрать лишние этажи скандального дома.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания меморандума об урегулировании вопросов относительно использования земельного участка на ул. О. Гончара, 17-23, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Документ подписали представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива", руководство Национального заповедника "София Киевская" и мэр столицы.

"Сегодня мы ставим точку в конфликте, который тянется с 2008 года. И я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной – многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО – буферной зоне Софии Киевской – не должно быть!", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что строительство этого здания было остановлено в 2016 году.

"Наконец сегодня мы подписываем меморандум, согласно которому застройщик обязуется снести лишние этажи. Чтобы здание было не выше 27 метров. Также застройщик должен изменить проект, чтобы он соответствовал всем нормам закона и решениям, которые принял Киевсовет", – подчеркнул Кличко.

Обновленный проект, новый владелец строительства должен предоставить на рассмотрение города, будет готов в ближайшее время, заверил гендиректор ООО "Инвестиционно-строительная группа" Василий Нахамко.

Как подчеркнула гендиректор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, подписание меморандума позволит сохранить Софию Киевскую в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: Центральный офис банка "Аркада" оформили на менеджера Злочевского

Учредителями ООО "Инвестиционно-строительная группа" ранее были указаны Елена Коноваленко (7,5%), Елена Пасивенко (17,5%), Алексей Долинко (20%), Константин Дубров (14%), ООО "КУА "Сити Кэпитал" (10 %) и кипрская компания "Мексамел Холдингс Лтд" (31%).

Константин Дубров является сыном Александра Дуброва, который ранее вместе с братом экс-нардепа Виталия Хомутынника Юрием входил в состав учредителей пенсионного фонда "Брокбизнесинвест". Александр Дубров был помощником Хомутынник в ВР двух созывов. Ранее Хомутынник вместе с коллегами по фракции Партии регионов Александром Волковым и Ельбрусом Тедеевым физически защищали строительство "Fresco Sofia".

Сейчас владельцем фирмы указана Алеся Плитка, в других компаниях она является бизнес-партнером Андрея Александровича Волкова, вместе они также указаны помощниками нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды.