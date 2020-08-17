Оператор ГТС купит 9 междугородных автобусов МАЗ за 40 миллионов

ООО "Укравтокомплект лтд" (Киев), официальный дилер Минского автомобильного завода (Беларусь), признан победителем тендера на поставку девяти междугородних автобусов в адрес ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), предложив автобусы МАЗ 231062 за 40,5 млн грн при ожидаемой сумме закупки 41,37 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на объявление на портале ProZorro, передает БизнесЦензор.

В аукционе также участвовало ООО "Коммаш Груп", предлагавшее китайские автобусы Yutong за 41,3 млн грн.

Намерение участвовать в тендере также заявлял еще один дилер МАЗ – ООО "Современные грузовики", однако в числе участников тендера его не было.

Украинские производители автобусов и их представители в тендере не участвовали.

По информации в ProZorro, ОГТСУ закупает автобусы за средства собственного бюджета.

Срок поставки – до 31 июля 2021 года, предусмотрена оплата в течение 30 календарных дней после поставки техники.

Междугородние автобусы МАЗ 231062 длиной почти 12 м, которые будет поставлять победитель тендера, изготовлены в 2020 году, соответствуют экологическим нормам Евро 5. Автобус рассчитаны на 52 пассажира, оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz мощностью 240 кВт, имеет сиденья с тканевой обшивкой и ремнями безопасности, кондиционер в салоне. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

"Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечивает бесперебойное функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. ОГТСУ осуществляет транзит природного газа из РФ в страны Европейского союза и транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины.