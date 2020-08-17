Facebook объединит чаты Instagram и Messenger

Компания Facebook тестирует интеграцию чатов Instagram и Messenger.

На это обратили внимание редакторы издания The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Пользователи устройств iOS и Android в США уже получили соответствующие уведомление в приложении Instagram. На экране обновления предлагается нажать клавишу "Обновить". Как только пользователь это сделает, обычный значок DM в правом верхнем углу Instagram будет заменен логотипом Facebook Messenger.

"В Instagram появился новый способ обмена сообщениями со списком функций, включающим "Новый красочный вид для ваших чатов", больше смайликов-реакций, функцию смахивания для ответа и "чат с друзьями, которые используют Facebook" – такое сообщение появилось на экране обновления приложения Instagram.

В The Verge отметили, что чаты в Instagram стали красочней, а сообщения отправителя меняют цвет при прокрутке, как и в Facebook. При этом, сама функция пока что не работает, отправить сообщения пользователям Facebook из Instagram нельзя.

О планах унификации платформ Messenger, Instagram и WhatsApp компания заявила еще в 2019 году. Таким образом, пользователи смогут общаться между собой не переключаясь между мессенджерами.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заявил о желании внедрить в систему сквозное шифрование.