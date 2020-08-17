Украина готова расширить экспорт сельхозпродукции в Израиль, – вице-премьер

Украина готова гарантировать бесперебойные поставки продовольственных товаров и сырья в другие страны мира, а также расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, передает БизнесЦензор.

"Мы понимаем, что распространение коронавируса по всему миру негативно влияет на мировую экономику. Именно поэтому нам сегодня следует искать совместные пути для активизации экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В этих условиях важное значение имеет запуск Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. В то же время, мы подтверждаем свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в аграрном секторе с Израилем и устойчивому экспорту украинской сельскохозяйственной продукции на израильский рынок", - отметила Стефанишина.

Стефанишина и Лион обсудили использование потенциала Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения для развития двусторонней торговли. Они также подчеркнули важность работы Совместной украинской-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества и обсудили возможный формат ее предстоящего заседания.

"Комиссия является эффективным инструментом для развития экономического сотрудничества двух стран и я как председатель Украинской части Комиссии с нетерпением жду проведения очередного, 12 заседания Комиссии, после окончания пандемии", - отметила вице-премьер-министр.