Мининфраструктуры готовит ряд проектов на условиях ГЧП в морских портах Украины

Совместно с европейскими партнерами Министерство инфраструктуры Украины продолжает осуществлять подготовку ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в морских портах Украины. Речь идет о проектах по развитию пассажирского комплекса Одесского порта, паромной переправы и первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск", а также Бердянского морского торгового порта.

Об этом заявил Владислав Криклий во время онлайн-встречи с представителями ЕБРР относительно дальнейших шагов по реализации проектов государственно-частного партнерства, передает БизнесЦензор.

"Мы внедряем и готовы в дальнейшем внедрять перспективные проекты государственно-частного партнерства в морских портах Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но и улучшение и рост всей отрасли. Благодарен нашим партнерам с ЕБРР за постоянную поддержку и сотрудничество. Впереди много планов, будем работать дальше", - отметил Криклий.

Вместе с представителями ЕБРР Криклий обсудил возможность оказания помощи в разработке технико-экономического обоснования проекта на базе Бердянского морского торгового порта и подготовки предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и других потенциальных проектов.

Кроме этого, участники обсудили реализацию важных проектов на условиях ГЧП в сфере авиации, в частности, продолжение работы над ТЭО аэропортов, а также возможность создания отдельного аэропортового фонда для развития аэропортов.

"Мы проанализировали существующий международный опыт по созданию аэропортовых фондов. И для запуска этого проекту в Украине необходим ряд законодательных изменений, в том числе в Бюджетный и Воздушный кодексы. Мы уже обратились к нашим партнерам из ЕБРР с письмом относительно поддержки в создании такого фонда и благодарны за положительный отзыв и предварительное согласие в привлечении профессиональных консультантов для разработки необходимых изменений", - добавил Криклий.

Также по инициативе ЕБРР для анализа институциональной способности Министерства готовить и сопровождать проекты концессий и ГЧП будут привлечены профессиональные консультанты Ankura, которые будут проводить анализ текущих планов по их подготовке и роли каждого из участников, организационной и функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и тому подобное. В результате такого исследования будут сформированы рекомендации для ведомства, как лучше организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов ГЧП.