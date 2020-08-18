Власти США ужесточили запрет на доступ к американским технологиям для китайской Huawei

Министерство торговли США объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Новые правила закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти меры основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг США добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, отмечает The Wall Street Journal.

"Хотя мы ограничили доступ к американским технологиям для Huawei, сама компания и аффилированные с ней организации пытались через третьи стороны подобраться к американским технологиям таким образом, что это подрывает национальную безопасность США и интересы внешней политики", – пояснил министр торговли США Уилбур Росс.

"Мы не хотим оборудования Huawei в США, поскольку они шпионят за нами", – заявил президент США Дональд Трамп в ходе интервью программе "Fox and Friends" в понедельник.