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На Волыни обнаружена подпольная сеть по производству контрафактных сигарет и алкоголя. ВИДЕО

На Волыни обнаружена подпольная сеть по производству контрафактных сигарет и алкоголя. ВИДЕО

Оперативники Луцкого приграничного отряда Госпогранслужбы на территории Волынской области прекратили функционирование сети незаконного изготовления и реализации контрафактной табачной и алкогольной продукции.

Как сообщает Госпогранслужба, в ходе обысков по делу выявлено более 750 ящиков табачных изделий, 5 640 литров расфасованной спиртосодержащей жидкости и другие вещественные доказательства, передает БизнесЦензор.

Так, межведомственные группы в составе следователей ГФС, оперативников Госпогранслужбы и Луцкого пограничного отряда проверили жилые и складские помещения причастных к указанной противоправной деятельности лиц.

"Во время обысков обнаружено и изъято более 750 ящиков табачных изделий (376 700 пачек) разных марок, как с украинским акцизом так и без, 5 640 литров спиртосодержащей жидкости расфасованной в торговую марку "Пшеничная", а также 38 200 литров жидкости с характерным запахом спирта, оборудование для розлива алкоголя, тару для фасовки, а также другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, обыски были проведены в рамках уголовного производства по ст.199 и 204 Уголовного кодекса, сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия в рамках уголовного производства.

Автор: 

алкоголь (409) Держприкордонслужба ДПСУ (615) цигарки (367) Волинська область (149)


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