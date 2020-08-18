Фонд национального благосостояния Норвегии оценил потери от коронавируса в $21 миллиард

Фонд национального благосостояния Норвегии, владеющий активами на $1,15 триллиона, отчитался об убытке в размере 188 млрд норвежских крон ($21,27 млрд) за первое полугодие на фоне снижения стоимости акций и недвижимости из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает Reuters, этому крупнейшему суверенному фонду в мире принадлежит около 1,5% всех глобальных акций, также фонд инвестирует в облигации и недвижимость, передает БизнесЦензор.

Общая доходность инвестиционного портфеля норвежского фонда в первом полугодии составила минус 3,4%. Стоимость акций упала на 6,8%, недвижимости – на 1,6%, тогда как инвестиции в бумаги с фиксированной доходностью показали прирост на 5,1%.

"Даже несмотря на хорошее восстановление рынков во втором квартале, мы по-прежнему наблюдаем существенную неопределенность", – сказал заместитель главы фонда Тронд Гранде.

Норвегия направляет в суверенный фонд доходы от нефтегазовой отрасли. Объем фонда в три раза превышает годовой ВВП Норвегии, в пересчете на душу населения его средства составляют примерно по $214 тыс. на каждого норвежца.