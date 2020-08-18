Италия вернула в Россию арестованного по обвинению в промышленном шпионаже топ-менеджера "Ростеха"

Власти Италии экстрадировали в Россию топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, в сентябре прошлого года он был арестован в Неаполе по запросу США.

Уже после ареста в США, в России на топ-менеджера формально завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, после чего российская Генпрокуратура потребовала от итальянских властей экстрадиции россиянина в РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Сам он согласился, чтобы его выдали Москве, а не Вашингтону. Подробности этого дела не раскрываются.

Как сообщалось, директор по развитию бизнеса дочерней компании "Ростеха" – "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) – был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США в сентябре 2019 года.

По версии американского следствия, Коршунов сумел получить запатентованные в США разработки двигателя, которыми "Ростех" планировал модернизировать двигатели ПД-14 для нового российского пассажирского самолета МС-21. С помощью новых технологий ОДК планирует разработать гражданский двигатель сверхбольшой тяги.

В США Коршунову грозило до десяти лет тюремного заключения за сговор с целью кражи коммерческой тайны.

Российская "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", в сентябре 2018 года была внесена в санкционный список Министерства торговли США "за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов".