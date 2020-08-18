В реестр коррупционеров с начала года внесли 2,6 тысячи человек, – НАПК
С начала 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), внесено 2 629 человек.
Как сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), только в июле реестр пополнился 611 публичными служащими, передает БизнесЦензор.
В частности, за месяц суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной – 505. Также на восемь человек наложены дисциплинарные взыскания.
Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения в июле:
- работники юридических лиц частного права – 16 нарушений;
- работники юридических лиц публичного права – 8 правонарушений;
- госслужащие – 5 правонарушений;
- должностные лица Вооруженных Сил – 2 правонарушения.
Топ уголовных преступлений, совершенных в течение июля:
- 65 нарушений – это предложение взятки (или другой неправомерной выгоды) должностному лицу или собственно предоставление неправомерной выгоды за любые действия с использованием служебного положения или власти лица;
- 10 нарушений связаны с злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получения взятки за влияние на принятие решения;
- 4 нарушения – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:
- депутаты местных советов – 260 правонарушений;
- работники юридических лиц публичного права – 64 правонарушения;
- работники Нацполиции – 33 правонарушения;
- должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы – 33 правонарушения;
- должностные лица органов местного самоуправления – 20 правонарушений.
Топ административных правонарушений:
- 466 нарушений – несвоевременное представление декларации;
- 35 нарушений – несообщение о реальном конфликте интересов или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.
Напомним, НАПК администрирует реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в реестре постоянно обновляются по результатам судебных решений.
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