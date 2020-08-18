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В реестр коррупционеров с начала года внесли 2,6 тысячи человек, – НАПК

В реестр коррупционеров с начала года внесли 2,6 тысячи человек, – НАПК

С начала 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), внесено 2 629 человек.

Как сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), только в июле реестр пополнился 611 публичными служащими, передает БизнесЦензор.

В частности, за месяц суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной – 505. Также на восемь человек наложены дисциплинарные взыскания.

Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения в июле:

  • работники юридических лиц частного права – 16 нарушений;
  • работники юридических лиц публичного права – 8 правонарушений;
  • госслужащие – 5 правонарушений;
  • должностные лица Вооруженных Сил – 2 правонарушения.

Топ уголовных преступлений, совершенных в течение июля:

  • 65 нарушений – это предложение взятки (или другой неправомерной выгоды) должностному лицу или собственно предоставление неправомерной выгоды за любые действия с использованием служебного положения или власти лица;
  • 10 нарушений связаны с злоупотреблением влиянием. Это принятие обещания или получения взятки за влияние на принятие решения;
  • 4 нарушения – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Среди должностных лиц, совершивших административные правонарушения:

  • депутаты местных советов – 260 правонарушений;
  • работники юридических лиц публичного права – 64 правонарушения;
  • работники Нацполиции – 33 правонарушения;
  • должностные лица Государственной уголовно-исполнительной службы – 33 правонарушения;
  • должностные лица органов местного самоуправления – 20 правонарушений.

Топ административных правонарушений:

  • 466 нарушений – несвоевременное представление декларации;
  • 35 нарушений – несообщение о реальном конфликте интересов или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

Напомним, НАПК администрирует реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в реестре постоянно обновляются по результатам судебных решений.

Автор: 

корупція (486) реєстр (573) Агентство із запобігання корупції (8) НАЗК (518)


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