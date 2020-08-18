НАПК заметило коррупционные факторы в законопроекте о преференциях при госзакупках

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по итогам антикоррупционной экспертизы законопроекта №3739, которым предлагается изменить процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения с помощью локализации их производства, выявило в документе ряд коррупциогенных факторов.

Как сообщает пресс-служба НАПК, такие выводы направлены в соответствующие комитеты Верховной Рады вместе с рекомендациями для обязательной доработки проекта, передает БизнесЦензор.

Так, согласно законопроекту, не менее 25% составляющих определенных продуктов отрасли машиностроения должны быть произведены только в Украине.

"Однако результаты антикоррупционной экспертизы, которую провело НАПК, показали, что документ содержит ряд коррупциогенных факторов", – сказано в сообщении.

В частности, проект закона предусматривает применение неценового критерия в закупках машиностроения и преференции для определенных производителей.

При этом НАПК указывает на нечеткий механизм подтверждения степени локализации, неопределенность прав и обязанностей субъектов, которые намерены подтвердить степень локализации собственного производства и порядок принятия решений ответственным органом власти, что создает условия для совершения коррупционных правонарушений.

По мнению агентства, подтверждение соответствия предмета закупки степени локализации является административной услугой, порядок получения которой должен быть урегулирован на законодательном уровне.

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Кроме того НАПК проанализировало проект постановления Кабмина "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства" и пришло к выводу, что оно противоречит закону "О публичных закупках".

Согласно заключению антикоррупционной экспертизы проект документа также содержит коррупциогенные факторы, поскольку проект постановления устанавливает непрозрачный и необоснованный механизм подтверждения степени локализации Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Этот механизм может быть источником коррупционного риска при принятии решения", – подчеркивается в сообщении.

В НАПК настаивают, что проект закона и проект постановления не могут быть приняты в текущей редакции, поскольку нарушают принципы осуществления публичных закупок и должны быть согласованы с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".



