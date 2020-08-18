Минцифры планирует запустить услуги для застройщиков на портале "Дия" до конца августа

Министерство цифровой трансформации в рамках создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства планирует запустить автоматические e-услуги для строительных объектов категории последствий СС1 на портале "Дия" до конца августа, а для объектов СС2 и СС3 – в ноябре текущего года.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Почти месяц ушел на то, чтобы мы стабилизировали работу всех органов самоуправления, и сейчас мы начинаем подключать управления градостроительства. На прошлой неделе мы начали подключать аттестованных субъектов. Подключение всех необходимых субъектов даст нам возможность реализовать модель рисков с автоматической проверкой всех представленных данных, и ориентировочно до конца августа мы должны запустить услуги для объектов СС1 на портале "Дия". Что касается СС2 и СС3, то их подключения будут ориентировочно в ноябре, возможно, в октябре", - рассказал Выскуб.

По его словам, для того чтобы автоматизировать и сделать прозрачным полный цикл строительства по каждому объекту, нужно объединить в ней работу по единым правилам и стандартам всех субъектов в сфере строительства.

"В целом мы насчитали 62,5 тыс. субъектов в этой системе, включая 2,9 тыс. аттестованных лиц, 23,7 тыс. исполнителей строительных работ, 5,3 тыс. проектных организаций, 51 экспертную организацию и другое", - сказал Выскуб.

Он также уточнил, что в рамках поэтапного введения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, запуск которой состоялся 6 июля, в системе уже работает 225 пользователей, зарегистрировано 9 тыс. 887 документов.

"Первую неделю, конечно, все стояло, на второй мы начали выпускать "большое строительство". Это СС2, СС3, а они с точки зрения регистрации в системе наиболее тяжелые, потому что там нужно указывать очень много деталей, чтобы сохранялась история, были взаимосвязи с другими реестрами. Мы очень долго учили работников ГАСИ все это регистрировать, но сейчас входим в обычный темп", - отметил Выскуб.