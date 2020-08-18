Строительная инспекция отказалась выдать разрешение для новой высотки Вавриша в центре Киева

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ)14 августа отказала в выдаче разрешения на выполнение строительных работ на объекте "Строительство жилищно-офисного здания с паркингом" (корректировка) по ул. Владимирская, 86 (лит. А).

По данным ГАСИ, заявление на выдачу разрешения 31 июля подало ООО "Юнион Девелопмент Груп", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

ГАСИ отказала заявителю, поскольку сведения о наименовании объекта в заявлении не согласуются с данными экспертного отчета, целевое назначение участка не соответствует намерениям заказчика строительства (по данным Публичной кадастровой карты, целевое назначение участка – для зданий рыночной инфраструктуры).

Кроме того, заказчик строительства не представил согласование Минкульта после корректировки проектной документации, а также не подтвердил право собственности на здания, подлежащие сносу. При этом превышен процент застройки участка и не были выдержаны бытовые разрывы от запроектированного объекта к существующей жилой застройк.

ГАСИ также указала, что площадь озеленения не соответствует требованиям ГСН, объект строительства не обеспечен прилегающими площадками, не обеспечено круговой проезд для пожарных машин и разворотные площадки и др.

Как известно, по ул. Владимирской, 86-А строится ЖК Resident Concept House от Saga Development застройщика Андрея Вавриша, который в 2010-2015 годах был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Как свидетельствуют фото с сайта lun.ua, здание уже практически построено. Заявленная дата ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2020 года.

Строительство ведется на участке площадью 0,13 га, который Киевсовет в 2011 году продал ООО "Богдан-Электротранс" для эксплуатации и обслуживания административно-офисного здания с паркингом. В 2017 году по договору суперфиция "Богдан-Электротранс" передало право застройки участка ООО "Юнион Девелопмент Груп".

31 мая 2017 года "Юнион Девелопмент Групп" получило от КГГА градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование объекта строительства поул. Владимирская, 86-А. Важно, что в этих ГУО также указано, что участок застройки в соответствии с Генпланом относится к территории средне- и малоэтажной застройки. То есть, на ул. Владимирской, 86-А нельзя строить здания выше 8 этажей, тогда как здесь строится 17-этажка. Стоит отметить, что эти нарушения Генплана и ГУО в части высотности, этажности здания в отказе ГАСИ не указаны.

В январе 2020 года "Юнион Девелопмент Групп" получил экспертный отчет на здание класса последствий СС3. По сравнению с данными первоначальной декларации 2017 года о начале строительства выросла общая площадь дома с 8 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м, этажность – с 13 этажей до 17-ти.

При этом объект класса последствий СС3 не соответствует градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), выданным чиновниками на объект поул. Владимирской, 86-А в 2017 году. Для получения нового разрешения на строительство на откорректированный проект, который является по сути новым объектом, застройщику нужно получать новые ГУОи только после этого – обращаться к ГАСИ за выдачей разрешения на строительство.

Владельцем ООО "Юнион Девелопмент Групп" является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Эверест", руководителем которого является Дмитрий Овсий, юрист Андрея Вавриша. Конечным бенефициарным владельцем фонда "Эверест" значится Ольга Клецко из г. Люблинец Волынской области (отсюда родом и Андрей Ваврыш). Руководителем фирмы является Сергей Софиев – менеджер Андрея Вавриша.

Владельцем и руководителем ООО "Богдан-Электротранс" значится Валерий Рычек, который является директором по правовым вопросам ООО "Международная теннисная академия" экс-нардепа от БПП Игоря Кононенко и ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", принадлежащего Игорю Кононенко и экс-президенту Петру Порошенко.

По данным Общественной кадастровой карты, с мая этого года владельцем участка по ул. Владимирская, 86-А является ООО "Янтра", владельцем которого является ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК" Игоря Кононенко.